La modelo venezolana ha aprovechado el buen tiempo del fin de semana para hacerse un viajecito a Menorca, no podía no asistir a un evento llamado Hat & Horses. La quinta edición de esta celebración ecuestre que busca promover el interés por la isla fuera de temporada alta, la cultura, la gastronomía y el comercio, todo esto engalanados con sombreros y tocados con los mejores diseños. Virginia Troconis ha aparecido en el evento insular con un outfit impresionante, un vestidazo y una pamela realmente original que no os podéis perder, analicemos el estilismo punto por punto.

La mujer de El Cordobés quería mostrar su mejor cara en el evento menorquín, un despliegue de caballos de raza menorquina, que este año contaba también con una muestra de coches antiguos, música en directo y gastronomía de la mejor calidad.

La modelo apareció con un look fantástico, un vestido satinado rosa con escote halter de la firma Cyrana de corte midi, muy de moda esta temporada. El toque especial del outfit lo consiguió siguiendo el dresscode a rajatabla. ¿Tocado o sombrero? Pues Virginia prefiere sombrero, pero con una idea muy original que se le ocurrió a ella; primero se anudó a la cabeza un pañuelo en tonos blancos y negros, pero después coronó su outfit posando sobre el pañuelo un sombrero que dejaba ver la seda del pañuelo asomar en la frente y el nudo en la parte de atrás. «Para la ocasión, que no tenemos muchas, me encanta ponerme tocado y este es de Nana Golmar, de Sevilla» aseguraba Virginia.

Virginia Troconis llevó un look con pamela que nos sirve de invitada para cualquier evento

Los accesorios de Virginia fueron también imprescindibles para lograr este look tan chic, para ello eligió un bolso tipo clutch blanco de Yliana Pérez, para reivindicar la moda de su tierra. Unas joyas doradas tampoco podían faltar, pendientes colgantes con formas geométricas, las manos repletas de anillos y un reloj de pulsera, por si se le echaba la hora encima.

Virginia completó su estilismo con unas sandalias de tiras de Lodi Shoes en tono nude, que combinaba a la perfección con el resto del outfit. Un look de invitada perfecto para una boda en la costa que podemos copiarle.