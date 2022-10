Los abrigos de cuadros son ideales, pero no son los más fáciles de combinar. Es por eso que recurrimos a este look de la asturiana, una fuente de inspiración sin límites, para hacernos una idea de cómo llevarlo con éxito. Este año los looks de estilo colegiala son nuestra máxima, por eso pensamos que este estilismo es 10, de arriba a abajo. Lleva un abrigo de cuadros neutro (42 euros), un jersey de punto de ochos corto marfil (14 euros), camisa corta de popelina blanca (13 euros), minifalda plisada beis (13 euros), y botas de plataforma de suela gruesa beis (16 euros).