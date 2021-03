La colaboradora (y a veces también presentadora) de ‘El Hormiguero’ nos ha sorprendido con el conjunto primaveral más bonito de la temporada.

No hay ninguna duda de que Nuria Roca se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. Después de demostrar que ella puede estar al frente de El Hormiguero y que la audiencia hasta lo agradece; de agotar todas las localidades en las funciones de La gran depresión, la obra de teatro de la que es protagonista; y de triunfar sobre ruedas con el programa de viajes Road Trip; la presentadora ahora se encargará de conducir Family Freud: la batalla de los famosos, un nuevo concurso de corte familiar que ya se ha adaptado a 75 países y que pronto se estrenará en España. Motivos le sobran a la valenciana para estar radiante y contenta y eso, entre otras cosas, se refleja en su aspecto físico. Nuria está más guapa que nunca y sus looks, alegres y coloridos, nos dejan ver que ella irradia positivismo. Y no hay más que ver su último conjunto, de lo más primaveral, para darse cuenta.

La colaboradora llegó al plató de Pablo Motos el pasado jueves con un traje tan especial que, aún compartiendo pantalla con Tamara Falcó, conseguía destacar. Se trataba de un dos piezas repleto de flores que, además de coronarla como la mejor vestida de la noche, le daban el título de la reina de la primavera. Y es que el conjunto no podía ser más primaveral. ¡Una maravilla!

El traje primaveral de Nuria Roca, todo lo que necesitas para subirte el ánimo esta primavera

Con chaqueta tipo blazer repleta de flores de todos los colores sobre fondo azul marino y pantalones rectos y holgados a conjunto, Nuria Roca conseguía enamorar a cualquiera con su look más colorido de la temporada. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues era inevitable pasar desapercibida llevando la primavera en sus prendas. «Os dejo ya las fotitos de todas las flores que llevo encima. Para todos los que me preguntáis por el traje es de Molly Bracken»; escribía la periodista en su cuenta de Instagram, consciente de que todos sus seguidores querrían saber más sobre este fantástico traje. «Espero que os sirva la información»; añadía. Y lo cierto es que nos ha sido la mar de útil.

Y es que gracias a que la presentadora nos confesara que el traje, efectivamente, pertenece a la colección de primavera de Molly Bracken, hemos podido conocer su precio. ¡Y no está nada mal! La chaqueta con cuello, solapa y doble botonadura cuesta 55,49 euros. Los pantalones, por su parte, también de estampado floral, de tiro alto y cintura elástica con lazada se venden por 47,75 euros. Un dos piezas por algo más de 100 euros que te convertirá en la invitada más divertida de cualquier evento. ¡Nos encanta!