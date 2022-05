Si ayer os contamos que Eva Longoria arrasó en la alfombra roja del Festival de Cannes con un vestido con volantes y transparencias, hoy el protagonismo tiene nombre español. La top Nieves Álvarez ha llegado a la ciudad francesa dispuesta a arrasar. Y, por supuesto, lo ha conseguido. Era imposible no ver su increíble estilismo e insuperable estilo. Estaba radiante con un total look en color ‘hot pink’ firmado por Valentino. Su atuendo no ha pasado desapercibido y ha causado sensación por ser de un color rosa Barbie difícil de superar.

Nieves Álvarez en Valentino rosa en su llegada a Cannes

Nieves brilló con unas impactantes prendas realizadas en el rosa fucsia de moda. El conjunto se compone de 3 prendas principales. Pantalón recto de tiro alto con pinzas delanteras y bolsillos frontales, camisa de manga larga con detalle de lazada en el cuello del mismo tejido tipo pañuelo, y sobrecamisa de cuello solapa y manga larga con hombro caído.

Completa el look con unos zapatos acabados en punta con mucha plataforma y un bolso de asa corta que es un sueño hecho realidad. Todas la piezas forman parten de la colección de otoño-invierno del 2022-2023. Pero, ¿Quién ha sido la persona encargada de vestir a la modelo en un día tan especial? Victor Blanco. Él, es el hombre que hay detrás de este impecable estilismo.

Con esta colección a todo color, Valentino celebra el rosa chillón como el nuevo tono de la temporada. Una gama intensa y atrevida, que tiene la capacidad de impactar precisamente por ser inesperado.

Ha apostado por la piel ‘casi desnuda’

La presentadora ha presumido de una piel pulcra con una base de maquillaje y corrector que se funde a la perfección con su tono de piel; dando protagonismo a los labios en color marrón y en mate. Ella ha confirmado que ahora se llevan los tonos marrones, maquillaje nude y tonos claros. Estos colores sientan bien a todos los tipos de piel y son fáciles de combinar con cualquier look. Aunque también ha optado por el perfecto acabado glossy, para llevarlos correctamente hidratados.

Y para el peinado: pelo suelto con raya en medio

Nieves es una fuente de inspiración inagotable para nosotras, en lo que a looks beautys se refiere. Apuesta por un look sencillo, favorecedor, moderno y muy cómodo: pelo suelto, -ella lo lleva con media melenita-, raya en medio y el flequillo metido detrás de las orejas. En cuanto a la coloración, sigue llevando su melena castaña a la que le da unos reflejos rubios oscuros para que tenga más luz. ¡De 10!