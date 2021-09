Decenas de rostros conocidos, como Ana Obregón, nos han enamorado con sus looks a su paso por la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria.

Como en todas y cada una de sus ediciones, el Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz, más conocido como FesTVal, este año nos está regalando alguno de los mejores estilismos de la temporada y, a su vez, nos está dejando ver qué prendas y tendencias llevaremos el próximo otoño. Y es que este evento, que comenzó el pasado 31 de agosto y que cerrará sus puertas este domingo 5 de septiembre, además de ser un festival ideado para presentar las novedades de la parrilla televisiva; se ha convertido en un espacio donde actrices, presentadores y personajes VIP varios se dan encuentro, nos hablan de sus nuevos proyectos audiovisuales y nos inspiran a través de sus looks. Pues no hay festival que se precie sin un buen desfile de elegancia. Y este caso, este despliegue de glamour se hace sobre una alfombra naranja (que no roja, que ya está muy vista).

Glamour en Vitoria: Estos han sido algunos de los mejores estilismos

A lo largo de estos días grandes actrices y prescriptoras de moda han posado ante las cámaras luciendo algunos de los modelitos más especiales que hemos visto en lo que va de año. Ana Milán, por ejemplo, para presentar la segunda temporada de By Ana Milán, la serie que lleva su nombre y que narra algunas de sus anécdotas más desternillantes; nos sorprendía con un maravilloso vestido blanco de novia de la marca española Alicia Rueda. O Amaia Salamanca, que se decantaba por Dior para firmar su vestido negro efecto charol con falda de vuelo para la presentación de Todos mienten, la nueva apuesta de Movistar Plus.

Dos estilismos ideales que las actrices han elegido para la presentación de sus respectivas series y a los que ahora se unen los modelitos elegidos por otras muchas famosas y artistas para la gala de clausura del FesTVal de Vitoria. Y es que no han sido pocos los invitados que no han querido perderse esta esperada gala que ha tenido lugar esta misma noche en la capital del País Vasco.

Todos los looks de la alfombra naranja del FesTVal de Vitoria

En esta XIII edición del FesTVal (y especialmente en su ceremonia de clausura) han sido muchas las famosas que han conseguido enamorarnos sobre la alfombra naranja gracias a sus estilismos. Entre ellas, cómo no, la modelo y presentadora de Flash Moda, Nieves Álvarez y la actriz Ana Obregón, que ha recogido el Premio Mainat a su trayectoria; quienes han sacado sus mejores galas para despedir el verano y dar la bienvenida a la nueva temporada televisiva de la mejor forma. ¡Nos encantan!