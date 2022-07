La París Fashion Week Haute Couture ya ha dado el pistoletazo de salida y poco a poco vamos viendo las tendencias que veremos en las próximas temporadas. Además, este evento repleto de moda es el momento perfecto no solo para fijarnos en las tendencias que desfilan sobre las pasarelas, sino también en el street style. Evidentemente, son muchos los rostros conocidos que no quieren perderse los desfiles de sus diseñadores favoritos y fijarse en los próximos vestidazos para lucir en sus fiestas, saraos e importantes acontecimientos. Mientras que ellas se fijan en las maniquíes, nosotras no podemos evitar poner la lupa sobre ellas y fichar las tendencias que queremos en nuestro armario para YA. Una de las asistentes ha sido Naty Abascal, que ha acudido a diferentes desfiles con un impecable look de ninguno de los modistos que han desfilado sobre la pasarela.

Naty Abascal ha elegido un perfecto vestido de una firma italiana

La que fuera musa de grandes firmas ha preferido elegir una firma italiana que no tiene nada que ver con los diseñadores que han desfilado en la París Fashion Week Haute Couture. Sin embargo, no ha necesitado optar por la Alta Costura para convertirse en una de las mejores vestidas, con permiso del resto de asistentes, entre las que se encontraba Adriana Abascal o Nieves Álvarez. Pero, ¿qué diseño ha elegido Naty Abascal para uno de los eventos más esperados para las amantes del mundo de la moda? Se trata de un perfecto vestido de estilo caftán que firma Valeria Cotoner, una firma italiana que se ha colocado en los armarios de las que más saben de moda.

Con esta apuesta, Naty Abascal logra colarse como una de las 'mejor vestidas' de la París Fashion Week Haute Couture.