La que fuera la benjamina de la academia de OT nos ha sorprendido llevando el mismo modelito que lucía hace ya 19 años en la portada de su primer disco.

Fue la benjamina de la academia de la primera edición de Operación Triunfo, arrasó con su primer disco, presentó el Club Megatrix y acompañó a Ramón García (y a sus vaquillas) durante varias temporadas del Grand Prix. Natalia Rodríguez no ha parado quieta desde que comenzase su carrera profesional como cantante hace ya algo más de 19 años. La joven, que conquistó a la audiencia de TVE gracias a su talento y dulzura, se las ha apañado para seguir siendo una de las caras visibles del panorama televisivo y, ya sea como presentadora, colaboradora o en su faceta de artista, consigue captar nuestra atención. Actualmente, ha dejado a un lado la pequeña pantalla para pasarse a una aún más pequeña (pero también muy mediática). Y es que Natalia es una de las encargadas de presentar el programa Qué fuerte, tía, un show en streaming vía Twitch que reúne a jóvenes y a adultos desde sus ordenadores.

En el programa la intérprete de Besa mi piel trata diversos temas junto a sus compañeros de plató, la influencer Lala Chus y Jordi Cruz (el que fuera presentador de Art Attack y no el jurado de Masterchef). Y en programa de esta última semana decidieron rendir un bonito y divertidísimo homenaje a la década de los 2000; década en la que tanto Jordi y Natalia fueron auténticos ídolos juveniles. Para esa ocasión tan especial, la cantante no quiso perder la oportunidad; y, siguiendo la temática del programa, se puso el estilismo que le catapultó a la fama.

Natalia recupera su look más icónico (y le sienta igual de bien que hace 19 años)

«Ayer en mi programa de twitch Qué fuerte, tía hicimos un especial de los años 2000 y le dije a mi madre que me enviara la ropa de la portada de mí primer disco. Este mes de marzo , hace 19 años que publique No soy un ángel, nombre que llevaba ese primer disco; y 19 años después me he puesto la misma ropa. Hasta ese maldito cinturón que fastidió el estreno de Vas a volverme loca. ¡Gracias mami por guardarlo todo!»; contaba Natalia en su cuenta de Instagram. En ella subió una foto comparativa de ella hace 19 años y de ella en la actualidad y revolucionó las redes.

Un revuelo que no nos extraña lo más mínimo, pues la eterna benjamina de la academia estaba espectacular con el modelito que la vio dar sus primeros pasos como cantante profesional. ¡Y lo más fuerte de todo es que le sienta igual de bien que cuando era casi una adolescente!