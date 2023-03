Nagore Robles ha estrenado en su viaje un bolso mini que es perfecto para primavera y lo ha encajado de maravilla con su look. Te traemos otros 8 bolsos mini para que puedas recrear su estilismo.

La colaboradora de televisión se ha tomado unos días de descanso y ha puesto rumbo a Nueva York. Allí lleva ya casi una semana descubriendo los entresijos de la ciudad. Hoy, durante su visita al distrito de Brooklyn, bajo su famoso puente, se ha dejado ver con un estilismo que nos ha enamorado completamente y que queremos analizar en detalle. Pero si hubo una prenda bien escogida de su look, fue sin duda el bolso mini que llevaba a modo de bandolera. Sigue leyendo para descubrir todos los puntos clave del outfit de Nagore Robles. Además, te traemos una selección de 8 mini bolsos que son pura tendencia y con los que conquistarás la primavera.

Nagore ha conseguido un precioso look casual para pasear por cualquier ciudad combinando prendas clásicas y muy versátiles. Por un lado, en la parte superior, se puso una sudadera de H&M blanca con un gran "New York City" rojo en el frente, puro estilo comfy. En la parte inferior, se enfundó en unos pantalones pitillo negros, sin estridencias. Aunque si tenemos que poner una pega al look, la influencer hubiese acertado de lleno con unos culotte rectos o de tiro alto, con un corte un poco más 'ochentero', aún así su outfit arrasó.

Nagore Robles ha combinado su bolso mini con unas botas Dr. Martens

Para protegerse del frío, la instagramer apostó por un trench clásico en color beige con grandes solapas en el frente. No obstante, los accesorios del look fueron la mejor elección. Por un lado un sombrero de ala ancha en color gris, muy chic; un bolso mini bandolera precioso –que es pura tendencia–, además contaba con una pequeña solapa con hebilla y logo de la firma Coach. El modelo que lució es el Pillow Tabby y tiene un precio de 425 euros en la web oficial de la marca. Además, este modelo está disponible en un montón de colores de moda como el lila, el rosa chicle o, para las más clásicas, blanco y negro.

Otro gran acierto de Nagore fue calzarse con unas botas de la firma Dr.Martens para patearse la ciudad, eso sí, si vas de viaje, nunca las estrenes. Intenta domarlas unos días antes para no destrozarte los pies en largas caminatas.

Desliza para descubrir los bolsos mini que más triunfarán esta primavera en la galería.