Lourdes Montes tiene las merceditas perfectas y es que debes tenerlas para ir a la moda. No solo tienen mucha clase y sientan genial con vaqueros, además es que las llevan todas las pijas madrileñas. Es un calzado ideal para cuando queremos ir arregladas pero no tenemos ganas de subirnos en los tacones y dan, además, ese punto elegante a nuestros looks.

Su enorme atractivo viene porque es un modelo básico, muy ponible y con un aire atemporal y moderno que las hace irresistibles. Las hormas son cómodas y están pensadas para todos los días y para todas las ocasiones. Quedan bien para ir al trabajo, y también para acompañar tus looks del fin de semana. Echa un vistazo a nuestra galería, busca tu modelo favorito y consigue el par que mejor se adapte a tu estilo antes de que sea tarde y las tallas se agoten.

Lourdes Montes tiene un calzado favorito en verano: las merceditas

¿Puede un calzado ser el protagonista indiscutible de cualquier look? Sí. Las merceditas de Lourdes son un básico de fondo de armario. Un modelo que te quedarán ideales con unos jeans y una camiseta básica, pero también son perfectas para combinar con una vestido de verano o incluso con unos pantalones de vestir.

Son de la marca española Ganzitos, creada en 2010 por las hermanas Nieves y Rosa F. Florez. Todos los diseños tienen un toque ‘lady’ súper femenino. La esposa de Francisco Rivera lleva, en concreto, el modelo Vega Qatar Lila, y son sin duda la mayor novedad de este año. Están hechas de forma artesanal, y tienen un toque especial que estiliza el pie. Están disponibles desde la talla 36 a la 44 y su precio es de 74 euros. Estas merceditas son de color lila, de lino con forro y plantilla de piel, y suela anitidesltizante. Están acabadas en punta y presentan un escote muy favorecedor en el empeine, que se adapta como un guante al pie.