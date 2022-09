Bien sea para un relajado día de playa o para acudir a un compromiso ante la prensa, Elena Tablada sabe cómo sacar el máximo partido a sus looks. La diseñadora posee un estilo ecléctico y en su armario tienen cabida prendas tan dispares como vestidos de princesa que se mezclan con faldas de inspiración bohemia. Rescatamos algunos de los mejores looks de la ex de David Bisbal para darte las claves de un estilo propio con el que rejuvenecer a partir de los 40 años.

La moda es una de las grandes pasiones de Elena Tablada, de eso no hay duda. La mayor parte de las publicaciones que comparte a través de su perfil de Instagram sirven de inspiración diariamente a sus seguidoras más fieles. Intenta incorporar las prendas de tendencia que mejor se adaptan a su forma de vestir. Este verano la hemos visto con faldas y vestidos ‘cut out’ con los que estilizaba su silueta. Adora las prendas muy femeninas, esas que no pasan desapercibidas, con las que se siente muy cómoda. Los vestidos son un ‘must’, ya sean en versión mini o maxi. Abundan en un armario en el que caben estilos muy distintos, en ocasiones, hasta opuestos.

La guía de estilo de Elena Tablada

La empresaria, recientemente separada de Javier Ungría, adora aportar a todos sus looks un punto rompedor con el que lograr ese ‘efecto wow’. A veces lo consigue poniéndose una cazadora de cuero que combina con un vestido más clásico o añadiendo complementos muy bien seleccionados. No se amilana ante nada y podemos verla con un diseño de tul al más puro estilo princesa, llevando un conjunto cañero print animal o apostando por prendas muy hippies o, incluso, tribales.

Su punto fuerte: siempre intenta ir muy juvenil. Gracias a ello logra restar años; nadie diría que tiene 41. También hay que destacar que no existe estilo que se le resista. Elena Tablada posee un vestidor inconfundible y siempre le gusta añadir su seña de identidad. Y es que sabe elegir mejor que nadie esas prendas que le sientan estupendamente y se adaptan a su forma tan personal de entender la moda.