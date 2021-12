El corazón de Froilán tiene nueva inquilina, desahuciando a la millonaria heredera del imperio del embutido murciano Mar Torres. Ahora Belén Perea se ha convertido en la joven más buscada de estas últimas semanas y sus seguidores de Instagram han subido como la espuma. Y ahora la pregunta del millón… ¿Dónde se conoció la pareja? Pues, al parecer, el hermano de Victoria de Marichalar y la joven han estudiado en el mismo internado, situado en Sigüenza. Y años después, ha surgido el amor.

Pero, ¿Quién es Belén Perea? Por el momento lo que sabemos de ella es que tiene 25 años (dos más que el nieto del Rey Emérito), es de Mallorca, comparte piso con 3 amigas, estudió Dirección de marketing y comercio digital, y trabaja en un estudio de comunicación y creación de contenidos. Aunque eso sí, compagina este puesto con su trabajo como influencer, que parece ser su verdadera vocación, ya que además de acudir a eventos, no deja de compartir fotos de sus looks. De hecho, el último que ha lucido nos ha vuelto locas, ya que tiene todos los componentes para arrasar estas navidades tanto de día como de noche.

El look todoterreno de Belén Perea, la nueva novia de Froilán

Desde que saltase la noticia de que es la nueva novia de Froilán, Belén Perea no ha dejado de recibir invitaciones a fiestas y eventos. Y ella, por supuesto, está encantada. Disfruta de las noches de Madrid al máximo y ayer mismo acudía a la presentación de ‘100 días con la Tata’, un documental dirigido por Miguel Ángel Muñoz en el que el actor relata cómo fue la convivencia con su abuela durante los 99 días que duró el confinamiento por la pandemia.

«Ayer estuve en la premier de #100diasconlatata y salí emocionada. Mañana voy a casa con mi familia y mis abuelos y me di cuenta de que el tiempo vuela, no dejemos pasar el tiempo, por enfadados o por mil motivos de nuestra cabeza, nunca sabes cuando va a ser el último día que veremos a alguien en especial, a la familia, regalemos tiempo, no hay cosa más valiosa que esa», escribía Belén en Instagram junto a varias fotos de su look.

Para una noche tan especial la joven eligió un traje de color rojo vivo con hombreras muy favorecedor y unos botines negros de tacón. ¿Para completar el estilismo? Unos maxi pendientes con detalles brillantes. Una elección perfecta con la que consiguió ser el centro de todas las miradas.

El bolso, el complemento más especial

Pero si algo nos llamó la atención de su look, fue su bolso. La influencer para una velada con tanto glamour sacó la artillería pesada: el bolso Lady Dior. Un modelo valorado en 3.500 euros que añade un plus de estilo al instante. Este accesorio, además, tiene historia, ya que la princesa Diana de Gales, una de las mujeres más inspiradoras del siglo pasado, ya presumió de este icónico bolso. ¿Estás deseando ver ya cuál es? ¡Sigue bajando!