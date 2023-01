Sabemos que en rebajas todavía sobreviven los restos de los looks de fiesta llenos de glitter y brillos que más se llevaron en las pasadas fiestas, aún podemos rescatar algunas prendas para crear party looks. Anoche, Marta López fue el centro de todos los focos en Sálvame Deluxe con un top de strass de Primark que está agotado en la web. Pero, tranquilas, aún podéis encontrarlo rebuscando en tiendas y si ni siquiera así lo encontráis, hemos traído una copia muy similar para que podáis imitar su look para una noche de juerga. Analizamos el outfit completo a continuación.

Marta López es un alma libre, ella se pone lo que quiere cuando quiere, y no le teme a las críticas ni a los haters, está más que acostumbrada. Aunque los estilismos de Nochevieja ya quedaron atrás, la ex gran hermana tiene claro que va a sacarle partido a sus compras navideñas y hace bien. En esta ocasión, para pasearse por los platós de Telecinco, ha elegido un estilismo plagado de «brilli-brilli» que ha acaparado la atención de todas las espectadoras.

Las prendas de Primark de Marta López están agotadas en la web

Por un lado, la colaboradora realzó su pecho con un sujetador confeccionado con una red de strass brillante. Para que la prenda de lencería se viera bien, la comentarista de corazón se puso encima una camiseta de transparencias, también de Primark, de lúrex negro con glitter, cuello cerrado y manga francesa. Ambas prendas están más que agotadas en la web del gigante irlandés.

Abandona los pantalones pitillo en 2023, lo ancho está de moda

Si tenemos que ponerle una pega a su look, diremos que los pantalones pitillo grises que llevó, aunque le sientan de maravilla, pertenecen ya a otra época. Los pantalones campana, mini flare, wide leg y palazzo han desbancado por completo a los skinny que tanto ama Marta. Lo cierto es que unos jeans de corte boyfriend, o un culotte negro le hubiera sentado igual de bien y están muy de moda. Dejemos de ir ceñidas de arriba a abajo, lo ideal es mantener un equilibrio en los looks. Por otro lado, por si se había quedado corta con el la camiseta y el top, incluyó un cinturón de strass en sus pantalones, también de Primark.

Para completar el look, no dudéis en calzar vuestros pies con unos botines negros básicos, sin adornos ni estridencias. Las botas de punta cuadrada o de caña alta son una buena opción para usar bajo un pantalón ancho y están muy en boga. Pero si preferís usar tacón, siempre podéis usar unos salones kitten destalonados o unos zapatos cerrados con tacón y efecto vinilo negro. Las opciones son infinitas, pero no os paséis con el brillo.

Hemos encontrado una prenda muy similar para copiar el look de Marta López en Pull&Bear, este bralette de strass está disponible en la web oficial de la marca a un precio de 17,99 euros. Si no os atrevéis a llevarlo a solas, podéis usar un sujetador negro y colocarlo encima. Otra opción es usar un parche pezonera en color nude, parecido a vuestro tono de piel, y sobre él ajustar vuestro top. Puede quedar muy bonito bajo un vestido lencero monocromático o satinado, en el que solo asomen un poco las cadenas del la prenda joya.