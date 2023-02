Marta López Álamo tiene el complemento que llevará tus looks a otro nivel

Marta López Álamo ha estrenado en su último look un complemento que es completa tendencia, muy barato y que rematará cualquier estilismo de invierno. Te lo enseñamos.

Hasta los complementos más pequeños siguen sus propias tendencias. Desde los calcetines, pasando por la bisutería, hasta los bolsos no se libran de la fugacidad de la moda. Los mitones y los guantes de cuero han sido siempre un accesorio muy glamuroso que remata cualquier estilismo y esta temporada vienen con más fuerza que nunca. Marta López Álamo ha fichado esta tendencia tan rockera y no ha podido resistirse a incluirla en su último estilismo. Te contamos todas las microtendencias de este pequeño accesorio y cómo integrarlo en tus looks a diario.

Los mitones de tipo biker han entrado en las colecciones de las últimas firmas de moda por la puerta grande. Este tipo de accesorio se ha rescatado junto a la tendencia del cuero para combinar con abrigos, chaquetas y bombers de estilo casual. La novedad es que muchas influencers de moda están empezando a introducir este accesorio en estilismos de noche, en alfombras rojas y eventos de gala. Los mitones quedaban hace años circunscrito a lo desenfadado, pero ahora puedes combinarlos con lo que quieras. La novia de Kiko Matamoros ha decidido llevar una blazer cruzada a modo de vestido, con medias negras tupidas y botas de estilo furry y le ha puesto su sello al look con unos mitones. El resultado es increíble, aunque muchas preferiréis el guante clásico, que, por supuesto, nunca pasa de moda.

Marta López Álamo estrena unos mitones de cuero para completar su look

¿Qué tendencias están marcando los guantes de esta temporada? Pues solo tenemos que fijarnos en lo que se lleva en este momento. Por un lado, el efecto cuero brillante, el estilo furry (guantes de pelo sintético de colores), o los colores de la temporada: fucsia, rojo, morado y tonos pastel. Las aberturas heredadas del street style también afectan a los guantes, dejando al aire el dorso de la mano, las puntas de los dedos o con mini agujeros, aunque es cierto que pierden su función principal y se reducen a un elemento puramente estético. Pero si lo que quieres es abrigar tus manos en condiciones los que tienes que elegir son los guantes de lana, con o sin canalé, en colores vivos y conjuntarlos con prendas de tu look.