Lo sabemos, estás dudando, no sabes si ponerte traje o vestido en la cena navideña de empresa. No te preocupes, porque te traemos la solución, el vestido-blazer es la prenda más vista esta temporada para ocasiones elegantes. Desde Chiara Ferragni, pasando por Nieves Álvarez, hasta Anabel Pantoja o María Patiño, todas han lucido ya el vestido-blazer, es un must have de temporada, eso es así. Hoy, Marisa Martín Blázquez se ha enfundado en esta prenda tan vistosa que nos salvará en las cenas durante todas las fiestas y, lo mejor, la podéis encontrar en AliExpress.

La colaboradora de Telecinco siempre muestra sus mejores galas en el programa «Fiesta», el programa presentado por Emma García en el que colabora habitualmente. Los estilismos que vemos desfilar por el plató de este programa siempre nos dan ideas de lo que podemos llevar nosotras. Por eso, nos hemos fijado en el vestido-blazer de Marisa, porque sienta como un guante y porque es precioso. Por un lado, la blazer cruzada tiene dos grandes solapas de satén que dan paso a una botonadura dorada triple, muy chic.

El vestido-blazer de Marisa Martín Blázquez es perfecto para estrenar en una cena de empresa

Este vestido-blazer confeccionado en terciopelo tiene un corte muy favorecedor, pues cuenta con unas hombreras sutiles que le dan porte al diseño y, como es ajustado en la cintura, estiliza un montón. La «falda» tiene un corte mini que podemos completar con unas medias negras o transparentes para prevenir los cambios de temperatura. Si sois muy atrevidas, os informamos de que las medias de rejilla con brillo están muy a la moda y son perfectas para darle un poco de luz a un look apagado. Aunque Marisa prefirió unas medias negras tupidas que siempre funcionan

La periodista también integró tendencias en su calzado, pues apostó por unas botas over the knee o de caña alta, con plataforma y confeccionadas en cuero que no dejamos de ver este invierno. Aunque si quieres darle un toque más elegante y distinguido a tu vestido-blazer, siempre puedes calzarte unos salones kitten o unos stilettos con joya en el empeine. El estilo de Manolo Blahnik le va muy bien a esta prenda y en las últimas colecciones de otoño-invierno hemos fichado a muchas marcas low cost sacando a la venta zapatos inspirados en esta marca icónica.

Morado y rojo: los dos colores imprescindibles en tu armario esta temporada

Esta prenda tan a la última está disponible en AliExpress a un precio de 76,13 euros y nos encanta porque tiene el tono más trendy. El color de la blazer está elegido además con muy buen tino. Sobre todo porque el rojo, el morado y el fucsia son los colores en boga esta temporada y muchas están jugándosela a combinarlos entre sí. Los tonos dorados le van muy bien a este color berenjena, pero el verde, el blanco o el negro son algunos de los más socorridos a la hora de integrar prendas moradas.

Completa tu look con unos pendientes de fiesta llamativos y hazte un buen recogido para lucirlos como es debido. Si prefieres darle el protagonismo a otro complemento más llamativo tienes que darle una oportunidad a un bolso de noche de última tendencia. Los bolsos mini, el strass, el lúrex y los bolsos escultura son algunos de los más demandados en estas fechas.