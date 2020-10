La joven acaba de cumplir 26 años, convertida en una de las mujeres más influyentes de nuestro país. Estas son sus claves de estilo que la han hecho triunfar.

Su boda fue una de los eventos más mediáticos del pasado año. Tanto, que ni la de Belén Estaban, la mismísima princesa del pueblo, pudo eclipsarla. Además, ella encabeza la lista de influencers del año de la revista Forbes; tiene varias marcas de ropa y todo lo que hace es, instantáneamente, en un éxito. No hay duda de que María Pombo se ha convertido, casi de la noche a la mañana, en una de las mujeres más influyentes de nuestro país. Al menos, en cuanto a moda se refiere. Y es que la joven ha sabido hacer de su vida, el mejor de los realities y convertir sus looks en las lecciones de estilo más valiosas. Junto a sus hermanas Marta y Lucía ha creado el clan Pombashian, un ejército fashionista que cuenta con millones de seguidores de Instagram y no hay prenda que se ponga que no acabe agotándose en cualquier prenda. Es por ello por lo que resulta más que evidente hablar de ella como todo un fenómeno de masas. Un boom social que hoy cumple 26 años.

Cada aspecto de la vida de María Pombo interesa. Ella es una de esas mujeres hechas a sí mismas cuyo éxito nace de la más absoluta naturalidad; de ser una chica común que acaba por ser toda una estrella. Una transformación tan atípica que atrae al público, al que le resulta apetecible y que acaba creyendo que es hasta alcanzable. Un sueño hecho realidad disfrazado de posibilidad. Sus noviazgos, sus amistades, sus viajes y sus problemas no han hecho más que alimentar su legado. Sin embargo, lo que verdaderamente han convertido a la joven en un éxito ha sido su estilo.

Las 8 claves del estilo de María Pombo: Así viste un fenómeno de masas que hoy cumple 26 años

La forma de vestir de la cumpleañera (que hoy suma 26 años) es tan personal como sencilla. Y es justamente ahí donde reside la clave de su triunfo. Con un armario lleno de tonos tierras, crudos, prendas básicas y vestidos de estampado floral, sin apenas complementos; la influencer más exitosa del momento logra crear estilismos de lo más acertado. Pero también de lo más accesible. María sabe qué llevar en todo momento y, al contrario de lo que hacen muchas de las otras reinas de Instagram, ella crea modelitos fácilmente replicables. Una forma de acercar la moda a sus seguidores que la ha colocado en la más alta cima.