Es una de las mayores prescriptoras de estilo de nuestro país. Por eso, es habitual que se adelante a las tendencias y nos deje pistas sobre lo que se va a llevar en los próximos meses. Esta semana María Pombo lo ha vuelto a hacer gracias a una chaqueta con un estampado que no habíamos visto hasta ahora, pero que seguro que se vuelve tendencia.

La chaqueta es, técnicamente una prenda de abrigo, que ella lleva como complemento a un estilismo hecho con prendas que sí que son de absoluta tendencia. Se tratan de una camiseta de manga larga, de corte básico de color granate y unos pantalones que entran en la lista de lo que más se lleva estos días. Son de piel y con las perneras más anchas, para alejarse de los leggins.

La estrella de un look de invierno

La chaqueta, que es la estrella del look, es de la firma Name the Brand. Está fabricada en algodón acolchado, tiene los hombros marcados con unas hombreras y además, con un volante que sale hacia el exterior justo en esa zona. Lo más llamativo de la prenda es, sin duda, el estampado hindú que lleva repartido por toda tela, que se cierra en un escote redondo.

Como el diseño es de esta temporada y además acaba de salir a la venta, la chaqueta que ha mostrado María Pombo está disponible aún en la web de la firma en casi todas las tallas por un precio de 109,95 euros. Aunque eso sí, la firma la tiene catalogada como abrigo, porque es en realidad una prenda que tiene ese fin. Eso sí, las más frioleras podrán llevarlo en casa y que parezca una americana.

Apoyando las nuevas colecciones

No es la primera vez que María Pombo lleva esta firma este invierno. Lo hizo hace unos días con un total look a base de chaqueta de punto y pantalón de pana con campana que acompañó con un abrigo color camel también de la firma que asegura que no se quita estos días.

No es para menos, porque las temperaturas han comenzado a descender. Por eso, la chaqueta elegida por María Pombo para estos días no puede ser más adecuada. El estilismo es de lo más especial para ella, además, porque se lo puso para la celebración del primer cumpleaños de su hijo, Martín, que tuvo lugar en familia. Seguro que esas fotografías quedan guardadas para la posteridad en el álbum familiar.