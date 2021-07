La modelo María José Suárez nos ha sorprendido en un importante evento con un vestido ideal que seguro que querrás llevar en tus noches de verano.

Hace una semanas conocíamos la noticia de que María José Suárez y Jordi Nieto ponían fin a su relación. La pareja, que tiene un hijo en común, Elías, de cuatro años, tomó la decisión de mudarse a Punta Cana (República Dominicana). Sin embargo, parece que agua cristalina, las playas paradisiacas y el clima tropical no fueron suficientes para que su relación siguiera a flote y hace a penas unos días saltaba la noticia de su ruptura. Desde entonces, la Miss, aunque has seguido activa en redes sociales, no se ha dejado ver demasiado. Hasta ayer, que posó ante los medios de comunicación para presentar la Gala Final Doble Erre Models con un vestido de lo más ideal.

A su llegada al evento, la célebre modelo, acompañada de su queridísima amiga Raquel Revuelta, trató de escapar de la prensa para así evitar el tener que dar demasiadas explicaciones acerca de su ruptura con Jordi Nieto. No obstante, la expectación que su presencia generaba y el maravilloso look que eligió para la ocasión hacían imposible que la socialité pasase desapercibida. Y es que si la noticia de su inesperada separación nos dejó a todas con la boca abierta, el vestido que ha elegido para este certamen de modelos no ha sido menos. ¡Era alucinante!

El alucinante vestido que María José Suárez ha llevado en su última aparición pública

Ella, como buena modelo que se precie, siempre suele elegir los estilismo más adecuados para cada situación. Ya sea para un evento de día o para una gala de noche, la sevillana suele acertar siempre con sus modelitos; pues su sentido de la moda es una de sus mejores armas. No obstante, como hacía tanto tiempo que no la veíamos presumir de tipazo por los planes VIP nacionales, su reaparición nos ha sorprendido como en el primer día.

La modelo ha elegido un precioso vestido de gasa en color negro con detalle de costuras en tono dorado. Un diseño de corte wrap y falda de bajo asimétrico que, vaporoso y sencillo, derrochaba elegancia por los cuatro costados. Ha combinado su look con unos acertados stilettos de tacón negros con cierre de hebilla en el tobillo y unos grandes aros a modo de pendientes. Un conjunto discreto pero extremadamente acertado que estamos deseando conocer de dónde es para poder replicarlo. ¡Y es que ni puede ser más ideal!