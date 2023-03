De un tiempo a esta parte, los vestidos lenceros (ahora llamados sleep dresses) y los trajes satinados de corte pijama han irrumpido en el mundo de la moda y han abandonados las alcobas. Ahora, cualquier invitada a un evento importante, a una boda o a una comunión no tiene el menor reparo en combinar un traje de dos piezas de seda estampada y unas buenas sandalias y presentarse allá donde fuere. Esta ha sido la última tendencia que ha mostrado María José Suárez en su última aparición, pero no le ha salido barata, pues su modelito al completo –de una conocidísima firma francesa – tiene un precio de más de 6.000 euros. Analizamos el look a continuación y te contamos todos los detalles.

La diseñadora de moda se ha enfundado hoy en un precioso conjunto de estilo pijama de la prestigiosa firma Lanvin, creada en 1889 por la diseñadora Jeanne Lanvin y que hoy día mantiene su lujosa tienda en pleno corazón de París, sita en la 22 rue du Faubourg Saint-Honoré. Su outfit constaba de dos piezas, por un lado una camisa de estilo oversize, con solapas, botonadura frontal y mangas holgadas que lucía un estampado vintage (conejos, flores y otros motivos vegetales) sobre un fondo rosa empolvado. El pantalón no se quedaba atrás. La parte inferior contaba con el mismo precioso estampado y tenía un corte wide leg, muy en boga y que le sentaba como un guante. Este estilismo monocromático tan bonito estaba confeccionado (100%) en seda italiana, un lujo.

El bolso media luna con el que María José Suárez puso la guinda a su más lujoso look

En cuanto a los complementos, la novia de Álvaro Muñoz Escassi también apostó por Lanvin. Sin duda, uno de los aciertos del look fue incluir un bolso media luna en el mismo tono de rosa. Las asas rígidas están triunfando en la última temporada y es una de las apuestas más firmes en complementos, más todavía si son de tipo joya. El bolso de María José modelo Hobo Cat Bag lucía un asa metálica con una pequeña escultura felina muy original.

Si sumamos el precio de la blusa, el pantalón y del bolso obtenemos una cifra de 6.040 euros. Este modelito, no apto para todos los bolsillos, está disponible en la web oficial de la marca en varios colores. Desliza para ver el look completo en la galería.