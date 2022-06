No nos pueden gustar más los eventos de verano. Las famosas se convierten en nuestra inspiración para conseguir nuestros mejores looks: desde la playa hasta la maleta de verano. Los photocalls y alfombras rojas se convierten en la pasarela perfecta para fichar las mejores tendencias de la temporada. Influencers, celebrities y famosas nos enseñan a combinarlas sin caer en un error, al igual que hacen ellas. Este martes ha tenido lugar un nuevo acto que ha reunido a muchos rostros conocidos de nuestro país. El motivo era la presentación de unos conocidos perfumes con Edurne como embajadora de marca. Sin embargo, además de la cantante, que estaba radiante con la elección de su look, ha estado acompañada por más rostros conocidos, como Carmen Lomana.

Carmen Lomana o Edurne hacen sus apuestas más originales para este evento

Mar Torres, Marta Torné, Carmen Lomana, Eugenia Osborne… han sido muchas las famosas que no han querido perderse esta importante cita. Sobre todo para Edurne. Al ser un evento de tarde, todas ellas han apostado por looks de día, dejando los brillos, los vestidos largos y las prendas más especiales de lado. Algo que todavía nos gusta más. Es cierto que los vestidazos que vemos en la red carpet y que llenan de glamour y sofisticación cada acto nos enamoran pero pensamos «¿en qué momento de nuestra vida vamos a poder usar este tipo de prendas?». Se pueden contar con los dedos de una mano.

Sin embargo, prendas más sencillas, conjuntos de inspiración boho, piezas de estilo preppy o trajes de ejecutiva se convierten en nuestra opción (casi) diaria. Por este motivo, este tipo de actos nos enamoran ya que las famosas apuestan por estilismos que nosotras también podemos lucir en nuestro día a día o en nuestros eventos más especiales. Te hacemos una selección de los looks favoritos de nuestras famosas mejor vestidas. Desde Carmen Lomana, que siempre va impecable y ha optado por un vestido de «mariposas», hasta Mar Torres que triunfa con el dos piezas que queremos en nuestra maleta de verano. No te pierdas todos los estilismos. ¡Sigue leyendo!