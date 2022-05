Sevilla es estos días el epicentro de la crónica social, donde nos podemos encontrar el mayor número de rostros conocidos por centímetro cuadrado. Había muchas ganas de fiesta y se ha notado desde el pistoletazo de salida con el alumbrado y la ‘noche del pescaíto’, donde ya encontramos disfrutando a multitud de famosos. Después de dos años sin poder pasear los trajes de flamenca por el Real de la Feria de Abril, este 2022 está siendo muy especial y, además de mucha diversión, también estamos viendo los vestidos más espectaculares. Pero si ha habido un traje impactante en estos primeros días, sin ninguna duda, ese ha sido el que ha lucido Mar Flores.

La modelo nos ha impactado con un maravilloso vestido blanco con bordados de coral. Un traje con el que mostraba su espectacular figura y que, puestos a soñar, podría incluso ser una opción ideal para una novia muy flamenca.

Mar Flores la flamenca más espectacular y elegante

Con su espectacular figura puede permitirse absolutamente todo. Impecable cuando viste en el día a día con looks de trabajo, impresionante con los vestidos de fiesta más sugerentes pisando las alfombras rojas y, ahora, convertida en la flamenca más espectacular y elegante. Podría parecer exagerado, pero no. Porque el vestido que ha elegido la diseñadora, además de maravilloso, no puede sentarle mejor. ¿Puede la sencillez de un vestido blanco alzarse como el mejor modelo? La respuesta es sí, y te vamos a decir porqué.

Mar eligió un vestido blanco de línea sirena, de escote cuadrado, manga larga con pliegues en los hombros que las hacían ligeramente abullonadas, cuerpo ceñido y dos grandes volantes en la parte baja de la falda, que combinó con un mantoncillo blanco colocado en uno de los hombros. El vestido solo necesitaba los bordados de coral en las mangas para hacerlo absolutamente maravilloso. Completó el estilismo con la flor en burdeos (siempre en lo alto de la cabeza) y unos pendientes largos de coral y nácar.

Mar se mostró encantada con este vestido diseñado por José Hidalgo, uno de los nombres más reconocidos de la moda flamenca: «Gracias por venir a Madrid a probarme y a mi casa de Sevilla a vestirme en el día de tu cumpleaños», afirmó la diseñadora.

El primer trabajo con su sobrina

Hace unos días Mar Flores protagonizaba el primer trabajo con su sobrina Laura Matamoros, ambas como embajadoras de Arkofluido Alcachofa, de Arkopharma, donde volvió a dar una lección de elegancia. Mar nos demuestra que en plena madurez vive uno de los mejores momentos de su vida, algo que también se refleja en un estilo impecable, refinado, elegante… Sabe elegir muy bien cómo vestirse para cada ocasión e impactar en cada una de ellas. ¿El mejor ejemplo? Este vestido de flamenca para disfrutar de la Feria de Abril.