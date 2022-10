Los total looks con efecto piel están causando verdadera sensación. Ya no hay ni una sola firma de moda que no haya introducido prendas de polipiel o cuero entre sus colecciones. La tendencia está servida y nuestras celerities favoritas la han captado al vuelo. En esta ocasión, Mar Flores se ha sumado a esta moda tan trendy de agregar un elemento de cuero en un estilismo.

La modelo ha estado de viaje en París y en una ciudad donde la moda reina no se puede ir de cualquier manera. Por eso, Mar ha estrenado uno de los mejores looks que le hemos visto en los últimos tiempos. Ha sabido aunar en un solo estilismo el punto más rockero con lo clásico y ha triunfado. Su outfit contiene muchos detalles que no debemos pasar por alto.

La parte superior estaba formada por un top negro básico que le ha dado el toque chic al agregar una preciosa blazer con solapas blancas de Falconeri Official, que tenía un botonadura frontal dorada y unos bolsillos con ribete a juego con las solapas. Esta americana lucía un corte clásico y unas hombreras no muy grandes pero que creaban un busto equilibrado.

Otro puntazo del look fueron los pantalones de cuero, un must have de temporada. Estos pantalones son súper fáciles de encontrar y, aunque Mar ha escogido unos de Uterqüe con corte recto más clásico, nosotras hubiéramos elegido unos mini flare para darle un toque más chic.

Pero este no ha sido el único elemento de efecto piel que la modelo ha integrado en su look. Para sus pies, eligió unos botines puntiagudos de cuero con solapa decorativa en forma de dobladillo y con un tacón fino que eran una auténtica pasada.

Los mitones de cuero de Mar Flores son pura tendencia

Los accesorios de Mar han sido buenísimas elecciones para elevar el look. Por un lado, unas gafas de sol negras con montura de forma cat eye que están completamente de moda. Pero, además, ha dejado ver su faceta más rockera con unos mitones asimétricos de cuero de la diseñadora Elisabetta Franchi que también están en boca de todas. Zara ha sacado varios modelos de mitón de polipiel que van desde los colores pastel al negro que podemos introducir en nuestros looks para cambiar un poco nuestro estilo.