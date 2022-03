Deslumbrar 24/7 es posible. Así lo demuestra con cada uno de sus estilismos Mar Flores. La empresaria siempre va a la última en moda y sabe que hay tradiciones que nos gustan y que nunca cambiarán, como tener un vestido rojo pasión para nuestros eventos más especiales. Por eso, te enseñamos el suyo. Es un modelo de la firma francesa Isabel Marant y con él sorprenderás seguro.

Mar Flores con el vestido perfecto para celebrar a lo grande

Cuándo tenemos una boda, una comunión o un evento especial buscamos el internet opciones que encajen con nuestro estilo y tipo de cuerpo. A veces, dar con el conjunto perfecto es misión imposible. Otras solo necesitamos un vestido rojo. Mar Flores se ha sumado a la fiebre rouge y no ha dudado en apostar por él para crear un look elegante y refinado.

Con ese halo seductor que le caracteriza, la empresaria ha subido el nivel y nos ha inspirado para nuestras próximas citas. Como hemos dicho antes, es un diseño de origen francés, ajustado y con la parte de la falda hasta la altura de las rodillas. Es de manga larga; pero de tela fina,- siendo esto perfecto para el comienzo de la primavera-, el cuerpo lleva una ligera hendedura a la altura del hombro que realza el busto y lo favorece. La falta tiene una abertura en la zona central y frunces que nos ayudan a parecer más esbeltas. Ella ha completado el conjunto con unas sandalias doradas de tiras finas y tacón alto.

Te lo dejamos en nuestra galería para que te enamores de él como ha hecho Mar. Ella es nuestra inspiración y también la de otras muchas mujeres. Es más, se vistió de gala para celebrar el Día Internacional de la Mujer. «Me inspira saber que el 90% de las que me seguís sois mujeres. Mujeres fuertes y sabias y con ganas de superaros. Sabéis que hay tantas maneras de ser mujer, como mujeres en el mundo. No necesitamos pareja para ser completas. Me siento afortunada de teneros aquí cerca», señala, junto a las imágenes con el vestido rojo, que acompañan el texto.

Y claro, al ser un vestido de diseño su precio no es apto para todos los bolsillos, pero las tiendas low cost ponen a nuestro alcance otros muy parecidos para saciar nuestro deseo. Te dejamos una opción de Asos ideal para este look tan sofisticado por muy poco, con vistas a los próximos eventos y la temporada de bodas y comuniones que empiezan en mayo.

Los vestido drapeados arrasan esta temporada

Aunque no son novedad y ya triunfaron en los años 90, están arrasando como nunca. Y no nos extraña porque sientan de maravilla. Es más, son prendas diseñadas para estilizar la figura, por eso sientan bien a todos los tipos de cuerpos. Con los vestidos fruncidos se pueden disimular fácilmente las zonas que más nos preocupan por el exceso de volumen: el pecho, la cintura o la cadera.

Si tu objetivo es disimular la tripa, elige uno que tendrá el drapeado en la cintura y acertarás seguro. Por lo tanto, es la opción más acertada para lucir un modelito ajustado pero que no quede excesivamente apretado. Y es que otra de las grandes ventajas de esta prenda es que normalmente están confeccionados con telas flexibles, asegurando la comodidad.