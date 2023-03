Hay prendas que son imprescindibles a la hora de lograr un buen fondo de armario: un pantalón vaquero, una blazer oversize, un little black dress, un bolso que combine con todo, una camisa blanca... Pero ojo, porque también hay prendas que, gracias a su capacidad de estilizar y favorecer, se merecen un hueco privilegiado en nuestro guardarropa. Y después de ver el nuevo pantalón de Malena Costa creemos que éste es una de ellas.

Todas conocemos el drama que supone encontrar unos pantalones que nos gusten y, además, nos queden como un guante. Y es que por lo general o no se ajustan a la cintura, o aprietan demasiado en la cadera; o el tono no es el ideal, o el corte no sienta bien. De hecho, dar con el diseño adecuado es prácticamente como haber encontrado un verdadero tesoro. Pero parece que la modelo lo ha conseguido. Y es que ha dado con el pantalón de Zara que logra reducir ópticamente las caderas, disimular cartucheras y estilizar las piernas.

Malena Costa ya tiene los pantalones 'balloon' que consiguen restar hasta dos tallas

Los pantalones anchos han invadido la moda en las últimas temporadas provocando que le digamos el adiós (casi) definitivo a los pitillo. Ahora las siluetas anchas, fluidas y largas lideran las propuestas actuales presentándose como una opción mucho más cómoda e igual de versátil que cualquier pantalón slim. Pero la realidad es que todavía muchas mujeres se resisten a verse tan holgadas. Y como alternativa para ellas, los pantalones 'balloon' son la mejor opción.

Híbridos entre mom fit, boyfriend y paperbag, estos pantalones se vienen anunciando como una tendencia segura desde el año pasado. Y después de ver a Malena Costa con ellos, nos hemos terminado de convencer: derrochan estilo y son para todas.

Su gran característica, su silueta globo y ajustada a la cintura, es lo que los diferencia del resto y les aporta un toque fresco y diferente. Pero lo mejor es que en mujeres con pocas curvas tienen la capacidad de formar la ilusión óptica de una silueta mucho más curvilínea y unas piernas con mayor volumen, mientras que en aquellas que tienen caderas y piernas prominentes, logran equilibrar las proporciones y reducir hasta dos tallas.

¿Quieres ver en detalle los pantalones 'balloon' de Malena Costa? ¡Sigue bajando!