Después de dos años sin Feria de Abril debido a la situación sanitaria, las sevillanas (y las no sevillanas) están con más ganas que nunca de pisar el Real de la Feria (este año ente el 1 y 7 de mayo) y colocarse el traje de flamenca y la flor en la cabeza para disfrutar de una semana de baile y rebujito sin fin. Pero para ir abriendo boca, estos días se está celebrando en la capital hispalense el Salón Internacional de la Moda de la Moda Flamenca (SIMOF), que también ha vuelto después de no poder celebrarse en 2021 debido a la pandemia. Las nuevas propuestas que desfilan sobre la pasarela son las grandes protagonistas, pero también los looks de las invitadas al SIMOF nos han llamado la atención.

Eva González fue la encargada de inaugurar la XXVI edición de esta cita flamenca con un espectacular vestido de Victorio & Lucchino, acompañada por la música en directo de Arcángel. La modelo no pudo evitar la emoción hasta las lágrimas, mientras recorría la pasarela del Palacio de Exposiciones y Congresos. El SIMOF es la pasarela que la vio nacer como profesional y a lo largo de todos estos años no ha dejado de mostrar su apoyo a la moda de su tierra.

La madrina más esperada

Pero bajo la pasarela también se pusieron muchos focos. Victoria Federica ejerció como madrina y fue la encargada de cortar la cinta inaugural. La hija de la infanta Elena, que acudió acompañada por su novio, Jorge Bárcenas, no se vistió de flamenca, pero impactó con su estilismo, con plumas y ‘Manolos’. Un look mucho más llamativo que el que eligió Tana Rivera, otras de las invitadas más buscadas.

En el front row se sentaron muchos rostros vips, que eligieron sus estilismos, con mayor y menor fortuna.

Los looks de las invitadas a la pasarela del SIMOF

Lourdes Montes mostró los nuevos diseños de su firma Miabril, junto a su socia, Rocío Rey, y también eligió una de las faldas de la colección, ideal para cualquier evento especial que tengas esta primavera, pero también para acudir a la Feria de Abril si eres de las que no te ves vestida de flamenca. A su desfile no faltó su cuñada, Eva González, ni Eugenia Martínez de Irujo, la exmujer de su marido, Fran Rivera, con quien mantiene una buena relación. Siempre diferente y con su toque especial, la duquesa de Montoro nos sorprendió (y encantó) con sus pantalones de lentejuelas de colores, al más puro estilo arlequín.

Informales o sacando del armario los vestidos y trajes más festivos, así han sido los looks que hemos visto entre las invitadas a la cita flamenca. Hacemos un repaso y te mostramos todos los estilismos.