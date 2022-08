Horas de vuelo, salas de espera, trayectos interminables…. A pesar de lo tedioso que puede resultar viajar nunca debe estar reñido con el estilo. Nos inspiramos en cinco famosas con el único objetivo de que cojas ideas para tus looks de aeropuerto. Atenta porque todos son estilismos todoterreno que, por supuesto, tienen la comodidad como uno de sus fuertes sin olvidar ir a la moda.

El pantalón es una prenda infalible para un largo viaje, de eso no hay duda, pero podemos encontrar buenas alternativas. En este caso el look de Chanel es ideal para las vacaciones. Un peto vaquero combinado con un básico esencial en cualquier armario: una sencilla camiseta blanca. Como calzado, unas cómodas zapatillas deportivas. Los complementos nuevamente son los encargados de elevar este look a su máximo nivel. Un buen bolso y una gafas de sol en versión maxi para poner la nota de tendencia.

Looks de aeropuerto: sencillos y efectivos

Como buena ‘influencer’, Paula Echevarría sabe bien que no hay que dejar a un lado el estilo aunque tengamos por delante muchas horas a bordo de un avión. Nos inspiramos en esta ocasión en la asturiana y rescatamos un estilismo que tiene como clave la sencillez, compuesto por unos shorts en versión denim, camiseta blanca y camisa abierta en color verde. Por último, un calzado cómodo con pueden ser unas sandalias de piel planas en un tono marrón a juego con el cinturón.

Otro look infalible es el que viene de la mano de Isabel Jiménez. La periodista, gran amante de la moda, sabe que el estilo navy puede convertirse en el mejor aliado. Así que elige para viajar un look compuesto por un pantalón blanco, una prenda muy versátil para la maleta de vacaciones, que acompaña por una camiseta de rayas marina. Sin olvidar, unas zapatillas todoterreno que nos acompañarán en nuestro destino estival para descubrir todos sus rincones. Por último, es imposible no rendirse ante el estilazo de Victoria Beckham incluso para coger un avión. La diseñadora cuida sus looks hasta el último detalle y nos encanta este que adjuntamos con camiseta con mensaje, pantalón negro y gafas de sol. Desliza y toma nota.