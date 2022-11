Vestido mini + gabardina de cuero. La última combinación que ha hecho María Pombo para un look de otoño, no nos puede gustar más. Es un outfit para llevar en bucle una y otra vez. Con la intención de servirte de inspiración para esta temporada, hemos fichado el conjunto de la influencer . ¡Te lo advertimos! Es un look súper apetecible. A continuación, te decimos el porqué.

Los vestidos mini son sinónimo de sensualidad. Eso es algo que ya sabíamos. Sin embargo, al ver este look de María, hemos recordado lo bien que funciona con una gabardina larga de cuero. A esto puedes sumarle unas botas altas de taconazo y acabadas en punta, tu bolso de fiesta favorito, un buen labial y ¡listo!

Los colores terrosos de su atuendo son también un buen aliado otoñal, ya que quedan muy bien en esta época del año y combinados con tonalidades más oscuras como el negro. Aunque con la caída del mercurio suele imperar la lluvia, hay días en los que podemos cambiar el plumas por una gabardina (sobre todo en esos eventos de cenas con amigas en las que queremos ir más arregladas de lo habitual). La combinación del punto y cuero puede convertirse en uno de tus uniformes perfectos cuando llega el frio.

Si te gusta el look de María, ya sabes…enfúndate en un buen vestido mini. Acompáñala de una chaqueta con rollazo como la suya y comienza a lucir piernas.

La gabardina negra de cuero de María Pombo es máxima tendencia

Entre todas las piezas elegidas por María Pombo, hay una que se ha convertido en la favorita de las insiders de todo el mundo: el trench de cuero negro. Esta prenda larga confeccionada en piel o sucedáneos se ha convertido en la prenda protagonista de los looks de nuestras famosas favoritas como Sara Carbonero, que la eligió para asistir a un evento de Calzedonia en París.

Bottega Veneta, Prada, o , Saint Laurent son algunas de las firmas reconocidas que incluyeron la gabardina negra en sus colecciones otoño-invierno 2022/2023. Pero sea cual sea tu presupuesto, en tiendas como Bershka es posible encontrar versiones asequibles y casi idénticas. Solo hay que ver lo bien que sienta la de María Pombo. Te dejamos el look completo, pieza por pieza, a continuación.