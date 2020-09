Tamara Falcó hecho su debut en El Hormiguero con un look muy fiel a su estilo, pero con un detalle muy sexy, nada habitual en ella

La carrera televisiva de Tamara Falcó está imparable. Tras hacerse con el triunfo de Masterhef Celebrity y pasar el verano cocinando en TVE junto al prestigioso chef Javier Peña en Cocina al punto con Peña y Tamara, ahora ha dado el salto a uno de los espacios estrella de la parrilla televisiva. La hija de Isabel Preysler va a contar con su propio espacio en El Hormiguero, un trabajo que también compaginará con su labor como jurado de El Desafío, el nuevo concurso de Antena 3

En su debut televisivo junto a Pablo Motos, contó algunos jugosos detalles de su vida y su familia, pero como cada vez que hace su aparición en un acto público nos fijamos detenidamente en su estilismo.

Ya no puede sorprendernos que siempre la veamos perfecta e impecable, pero siempre consigue algo diferente en sus looks que nos sorprende. En esta ocasión recurrió al total look en negro, un color clásico y quizás el más elegante de todo el pantone. Un estilismo aparentemente sobrio, formado por una blazer corta de marcadas hombreras en crepé de viscosa y solapa de satén negro, con cierre con cruce doble y botones dorados y unos pantalones culotte de cintura alta con detalle de pliegues, ligeramente palazzo y vuelta en el bajo. Un traje que puede ser perfecto tanto para un look de oficina como para un evento más formal, firmado por Amateur Spain.

El toque más atrevido de Tamara

Pero Tamara ha querido darle un toque más sexy a lo que nos tiene acostumbradas y en lugar de recurrir a la clásica camisa lo combinó con un crop top palabra de honor que dejaba ver su trabajado abdomen. Para redondear el look eligió a unas sandalias altas de piel y vinilo, de Magrit.

El traje de Amateur Spain está de rebajas. La americana tenía un precio inicial de 225 euros y ahora se puede conseguir por 95 euros, mientras que el pantalón pasó de los 165 euros iniciales a los 89 euros. Aunque ahora está agotado en la web, la firma ofrece la posibilidad de reservarlo y fabricarlo aproximadamente en 10 días.

Si fue perfecto su estilismo para debutar en El Hormiguero, también lo fue su look beauty. Con su melena bobo lisa peinada con raya al medio y un maquillaje suave en el que únicamente destacaban sus labios en rojo.