Amelia Bono es un icono de estilo y lleva antes que nadie las prendas que van a ser tendencia: el último ejemplo ha sido su look con una camiseta sin mangas con hombreras. Este tipo de camisetas ya intentaron hacerse su hueco en nuestro armario estival la temporada pasada, pero hasta este año no se han asentado verdaderamente. Sin duda, las hombreras y los colores vibrantes, muy llamativos, están dentro de lo que veremos este verano. Este tipo de colores resaltan, en el caso de Amelia, con los tonos azules del cielo y de las aguas cerúleas de la piscina de la villa en la que se hospedó durante sus vacaciones en el Caribe y con sus encantadores ojos verdes.

Amelia ha optado por un look que puedes seguir tú en dos segundos, un outfit playero sin romperte la cabeza, pero con mucho estilo. Los puntos fuertes son: el pareo color teja con flecos anudado a la cintura para ensalzar su figura y darle un toque sexy; la camiseta sin mangas dark orange a juego con el bañador de corte alto y botonadura al frente, en un tono más claro; y los mejores accesorios.

Amelia Bono elige los mejores complementos para su look de playa

Siempre hay que protegerse muy bien del sol, es la principal norma para luchar contra las manchas y el envejecimiento. Amelia lo lleva a rajatabla y no se olvidó de su sombrero de paja trenzada con un lazo de colores étnicos, que encajaban a la perfección con el look, y, de paso, proteger su melena rubia los intensos rayos del sol. Del pelo se preocupó poco, una goma y un moño alto y listo.

Además del sombrero de paja, la ex mujer de Manuel Martos optó por unos pendientes aro de oro no muy grandes, que le quedan genial con ese bronceado que ha sido capaz de lograr en mitad de febrero.

Aunque el look pretende ser veraniego y despreocupado, no deja que el tiempo se le escape, por eso Amelia ha jugado la baza de dejar el móvil en el bolso y mirar la hora en su muñeca con un Rolex Cosmograph Daytona de correa metalizada y con dial blanco. Uno de sus accesorios favoritos, que no se quita de la muñeca.

La perfecta pedicura

Pero no solo nos hemos fijado en su estilismo. Amelia se preocupó de lucir unos pies perfectos, con una pedicura en tono granate de la pedicura a juego con su pareo, mientras que las manos, muy cuidadas, se las dejó al natural.

Amelia es una de nuestras influencers favoritas y siempre estamos muy pendientes de todos sus estilismos, que nos sirven de inspiración para hacer las compras que no nos pueden faltar esta primavera-verano.

Tal vez, organizando nuestro armario se nos pasen más rápido los pocos meses que nos separas de nuestras vacaciones de verano.