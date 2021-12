Como máxima exponente de la moda, Eugenia Silva sabe como marcarse un look de impacto para “andar por casa”. Tanto ella, como los que más saben de moda lo tienen claro: lo más importante para estar cómodas en nuestro hogar -sobre todo si tienes que trabajar desde él- es optar por prendas anchas y tejidos que transpiren. Firmas como Mango, Stradivarius o Diesel ya se han lanzando a la aventura.

¿Y quién dice que trabajar con ropa que no apriete no es toda una ventaja del telecurro? Lo es, lo confirmamos nosotras y lo confirma la propia Eugenia, que ha publicado en su cuenta de Instagram un conjunto digno de copiar. Lo tiene todo: bonito, cómodo y calentito. Eso sí, nosotras te vamos a ofrecer la alternativa más económica que hemos encontrado para que el “bueno, bonito y barato” se haga realidad en un mismo look.

La modelo ha combinado un pantalón de cuadros en color rojo y cárdigan en color verde de la exclusiva firma Jw Anderson, con gorro de lana de Uniqlo y botines en ante marrón de Blundstone. Su elección es de lo más acertada y, si tienes la suerte de tener en casa una terraza y trabajar con los rayos de sol en la cara, haz como ella y luce añade unas bonitas gafas de sol. Las suyas son un clásico de ‘Mó’.

Eugenia Silva al día con una las tendencias más novedosas

La moda cambia a la vez que lo hace nuestro estilo de vida. La llegada de la pandemia, las restricciones de movilidad y la imposición del teletrabajo han hecho que pasemos más tiempo en casa, del que solíamos pasar antes. Nuestra vida social se ha visto mermada y pasamos de elegir look para salir a calle con nuestros amigos, a necesitar prendas confortables para estar en nuestro hogar las veinticuatros horas sin necesidad de estar en pijama y tener una buena imagen de nosotras mismas.

Por suerte, los diseñadores y las marcas de moda han ampliado su campo de diseño y se han atrevido a lanzar líneas más cómodas y “de estar por casa” conocidas como “Homewear”. Son colecciones en clave comfy a base de pantalones, camisetas, sudaderas, suéter y hasta camisas, donde el algodón es la clave (precisamente por su tejido extra suave) . Podríamos decir que estás prendas han aterrizado como alternativa al chándal de toda la vida. Lo mejor es que son conjuntos muy bonitos y gustosos, que no te querrás quitar en todo el día.

El calzado también hay que tenerlo en cuenta. Lo ideal es evitar los tacones y sustituirlo por zapatos transitables. En este sentido, la zapatilla de franela es, y más en invierno, una pieza clave para estar en casa pero también puedes elegir opciones más ‘chic’ y calzarte unas pantuflas con diseños divertidos o unos zuecos sofisticados y elegantes (pero siempre cómodos).