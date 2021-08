Con crop top de lentejuelas y falda de tul, así fue el estilismo que Carmen Lomana eligió para su cumpleaños… Y que no ha convencido a muchos

Lleva todo el verano instalada en su casa de Marbella, su paraíso particular para disfrutar de las vacaciones. Carmen Lomana busca la tranquilidad y el relax, pero también la vida social de este privilegiado enclave de la Costa del Sol, donde tiene muchos amigos. La socialité se divide entre las jornadas de playa durante el día y las fiestas por la noche. Carmen no se ha perdido la Gala Starlite, ni algunos de los conciertos del festival, pero si hay una fecha clave en su calendario marbellí es la de su cumpleaños. Rodeada de amigos, sopló las velas en una divertida cena en un conocido restaurante, que se prolongó hasta entrada la madrugada. Ella fue la estrella de la noche, y como tal, buscó un look impecable, aunque, para nuestra sorpresa, han sido muchas las críticas que ha recibido la elección de su estilismo por parte de sus fans.

Carmen Lomana es sin discusión una de las mujeres más elegantes de nuestro país, y que mejor se sabe vestir para cada ocasión. Para la fiesta de su cumpleaños dejó su lado más clásico y se decantó por un look de fiesta muy atrevido. Una opción que no todos han entendido.

El look bailarina de cumpleaños más controvertido

El blanco, plata y dorado, una combinación de lo más elegante y favorecedora para resaltar el bronceado fue la base de su estilismo. Carmen eligió un look bailarina, con una falda midi de tul con vuelo y capas fruncidas unidas con lazo de encaje en blanco, de Miu Miu, que acompañó con un crop top de lentejuelas plateado. Sus complementos fueron un bolso de lentejuelas en dorado y plata, y unas sandalias de tiras, también combinando el dorado y la plata, con un detalle joya en el tacón.

El look dejaba parte de su abdomen al descubierto, y fue ese detalle lo que desató las críticas de muchos de sus seguidores, quienes no lo veían propio para su edad. Como Carmen no tiene pelos en la lengua, ni miedo a entrar en polémicas, no tardó en responder: «Después de leer comentarios no tenia ni idea que muchas mujeres tienen fobia a enseñar el estómago…será porque tienen “lorzas”? Pero que nos dejen lucirlo a las que no tenemos. La edad la tenéis impresa a hierro en la cabeza . Yo no!!».

Aquí no podemos estar más de acuerdo con Carmen Lomana. Además de parecernos que el look es fantástico y le queda estupendamente, no hay edad para llevar lo que una quiera y con lo que se sienta favorecida. Y todavía más si tienes el porte y estilazo de la empresaria.