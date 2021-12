Están siendo unos días cargados de emoción para Laura Matamoros y Benji Aparicio que dieron la bienvenida a su segundo hijo, un niño al que llamaron Benjamín, al igual que su padre. Tras dos días de ingreso en el hospital, esta tarde del miércoles los felices papás y el recién nacido abandonaban el centro hospitalario para poner rumbo a su casa y disfrutar de los primeros días juntos. Si bien es cierto que ahora mismo la mayor preocupación para la joven no es salir perfecta en las fotos o pensar qué modelito elegir, su posado ante los medios ha confirmado que se ponga lo que se ponga, siempre está divina. La hija de Kiko Matamoros nos ha sorprendido con un total look que ya nos sonaba de antes. Y es que ha recuperado un estilismo que no nos puede gustar más y que además es fácil de copiar.

La influencer sale del hospital con su bebé en brazos y un look de lo más casual

Laura Matamoros ha elegido un look ideal para los días ajetreados en esta época del año. En el caso de que vayas a disfrutar de una tarde de tiendas, no hay nada como elegir un estilismo como el que ha elegido la joven para salir del hospital. Laura tiene que optar por prendas amplias y sueltas después de dar a luz. Eso sí, eso no significa que tenga que parecer un «saco». Todo lo contrario. Ha elegido un total look impecable y que bien se lo podemos ver paseando por las calles de Madrid. ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Qué ya se lo hemos visto! Lo analizamos al detalle.

La influencer ha escogido un total look en negro compuesto por unos pantalones envolventes de tejido elástico y un suéter de cuello vuelto en negro. Dos prendas infalibles que todas tenemos en nuestro armario y que podemos sacar a pasear durante estos días de fríos y ajetreos. La clave de su look ha sido el abrigo que ha elegido, que no nos puede gustar más. Se trata de un abrigo con solapas de terciopelo en cuadros. Es de María de la Orden Studio y vale 220 euros. Una opción infalible para los días más fríos.

Laura Matamoros elige las sneakers de las influencers

La joven también ha optado por la comodidad a la hora de elegir su calzado. Además, ha elegido las zapatillas deportivas favoritas de todas las influencers y que todas tienen su armario. Se trata de las zapatillas Nike Jordan 1 Mid. Las suyas son en verde y su precio es de 120 euros. Estas sneakers han arrasado y de hecho en varios colores ya están agotados a través de la tienda web. Te mostramos el total look de Laura.