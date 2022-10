Laura Matamoros nos tiene acostumbras a lucir looks impecables de Alta Costura cuando tiene que acudir a un evento importante. Pero, también, nos regala ideas de outfits con diseños exquisitos y económicos que nos salvan cualquier ocasión. Sea cual sea su propuesta de estilo siempre apuesta por el minimalismo y, por supuesto, acierta. Así ha sido en una de sus últimas elecciones estilísticas, donde la hija de Kiko Matamoros ha encontrado el conjunto perfecto para Nochebuena o Nochevieja.

El conjunto, cuajando de lentejuelas negras, es uno de los de la firma Primark y está compuesto por un top bandeau (10 euros), pantalones acampanados (18 euros) y una americana de esmoquin (35 euros). Un look resplandeciente que forma parte de la colección de fiesta de Paula Echevarría para la firma ‘low cost‘. Además de barato, queda sensacional, según hemos podido comprobar en la fotografía que nos ha regalado Laura.

Como verás el conjunto en su totalidad no hace más que realzar la figura de la influencer, que tiene la fórmula infalible para triunfar en fiestas: combinar total look oscuro con unas espectaculares sandalias con tacón grueso de color rojo, un tono vibrante y energético que es uno de los truco de la joven para elevar el look.

Laura Matamoros da el visto bueno a la colección de Paula Echevarría x Primark

Laura ha compartido con sus seguidores uno de sus últimos estilismos, donde muestra cada una de las prendas que Paula Echevarría ha diseñado junto a la marca irlandesa. Este nuevo proyecto laboral de la asturiana ha sido muy bien acogido por un buen número de famosas patrias que no han dudado en probar las prendas. Nosotras ya recopilamos las mejores piezas de la colección y las puedes ver AQUÍ.

En las imágenes, podemos ver que es una colección con prendas para brillar en las próximas fiestas con propuestas de estilo elegante, opciones con lentejuelas, piezas repletas de color y tendencia pero, sobre todo, mucho brillo; y con precios que oscilan entre 3 y 38 euros. Entre ellos este vestido de satén ideal para ocasiones especiales. ¿Lo mejor? Solo cuesta 18 euros.

Además, la it girl, ha creado para la firma otra colección cápsula de prendas para otoño e invierno para ir vestida con estilo durante la nueva temporada. Desde abrigos gustosos hasta prendas de punto y piezas de sastrería.