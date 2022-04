Después de dos años la vida ha vuelto a la normalidad y los eventos que tuvieron que suspenderse debido a la situación sanitaria han regresado. Uno de los más esperados era el concierto de Maluma, que estaba previsto en principio para marzo de 2020 y que no pudo celebrarse hasta ahora. Más de 17.000 personas abarrotaron el WiZink Center de Madrid par disfrutar de la música del reguetonero colombiano. Entre ellas, Laura Matamoros junto con un grupo de amigas, que lo dio todo en el concierto, y también con su look.

Si tenemos un dress code para acudir a una boda o a una fiesta que exige determinada etiqueta, también parece que lo hay para ir a un concierto. Aunque seas la más preppy, pija o clásica en estos casos se imponte el look roquero. Hay que sacar del armario (o intentar que alguien te la preste por unas horas si no la tienes) la Perfecto negra, enfundarte unos pitillo, una camiseta… ¡Y a bailar! La influencer ha seguido alguna de estas reglas básicas, aunque también se ha saltado otras.

Laura Matamoros, fan Maluma, va a su concierto con el look muy llamativo

La hija de Kiko Matamoros, siempre muy atenta a las tendencias, buscó ese look que tanto identificamos en los conciertos, aunque con ese toque fashion que no puede faltar en toda buena influencer que se precie. Hablamos, cómo no, de su bolso.

Como ya hemos dicho, la cazadora de cuero es la prenda fundamental en estas ocasiones y Lauta cumplió con lo esperado. Eligió una Perfecto, que combinó con unos pitillos vaqueros, aunque no el clásico. La joven arriesgó con unos jeans de print de leopardo mucho más llamativos y una camiseta básica blanca (la típica de un grupo de rock que también se estila en estos casos habría sido demasiado).

Y pasando a los complementos, tampoco nos defraudó. Para poder bailar sin descanso eligió unas zapatillas de bota, de Nike (uno de los modelos que más hemos visto entre las celebrities en los últimos tiempos), y un bolso acolchado con cadena, el modelo Chain Cassette de Bottega Veneta en marrón chocolate, que tiene un precio de 3.500 euros. Sin duda, la pieza más deseada de todo su look.

El bolso, el complemento preferido de todas las influencers

Laura tiene una gran colección con todos los últimos diseños de las marcas más exclusivas, un privilegio por ser una de las influencers mas destacadas de nuestro país, con más de un millón de seguidores en su Instagram.

Como la gran parte de sus colegas, acude a las prendas de tiendas low cost para sus looks, pero siempre combinadas con los bolsos más exclusivos. Da igual que la veamos disfrutando de una comida con sus amigas, de paseo con sus hijos, de camino al gimnasio o, como en esta ocasión, en un concierto, el bolso siempre tiene que marcar la diferencia.