La influencer pasó el pasado viernes la mañana en la ofi y lo hizo con un bolso que, sin duda, no puede ser más ideal para las mujeres trabajadoras.

Se habla mucho de la vuelta al cole y casi no se habla de la vuelta a la ofi. Una realidad aún más dura que la volver a clase y que se materializa con el fin de nuestras vacaciones y la llegada de septiembre. Después del verano toca volver a pasar horas y horas sentadas frente a un ordenador, respondiendo llamadas e emails a más no poder y comiendo de un tupper que preparamos a noche anterior. Un plan que evidentemente no nos hace demasiada gracia pero que no podemos hacer nada para evitarlo; pues no tiene pinta de que nos vaya a tocar el Euromillón. De estas duras responsabilidades tampoco se libran muchas de nuestras influencers favoritas. Entre ellas, Laura Matamoros, que aún estando embarazada tuvo que pasar la mañana del viernes sin parar de trabajar.

No sabemos muy bien qué hizo en su ajetreada mañana; lo que sí que tenemos claro es que, como buena influencer, quiso compartirlo con sus cerca de 970 mil seguidores en Instagram. Lo hizo a través de una foto en la red social en la que salía posando frente al espejo del ascensor y en cuyo título se podía leer «Mañanas en la ofi». Un pie de foto claro y conciso que nos confirmaba que ella, aún esperando su segundo hijo, sigue al pie del caño con todo su curro. Sin embargo, y aunque su plan nos resultó curioso, lo que más captó nuestra atención fue uno de los complementos de su look working girl. Concretamente el bolso que colgaba de su hombro.

El bolso de Laura Matamoros, el complemento perfecto para llevar a la ofi

Generalmente los bolsos de trabajo suelen tener diseños bastante poco originales pero el que lleva Laura Matamoros, es todo lo contrario a aburrido. Es un maravilloso bolso de color negro y cierre imantado que, elaborado en España con piel natural de vacuno, tiene el tamaño perfecto para pasar el día en la oficina. ¡Y es que en él cabe prácticamente cualquier cosa! Se trata del modelo Molokini, uno de los más demandados de la firma Calm Bags que tiene un precio de 239,90 euros. Un bolso inspirado en una isla volcánica de Hawaii que presenta detalles de chapas doradas con formas de soles, lunas y estrellas en la ancha asa; que le dan un toque llamativo pero igualmente elegante. Sin duda, una pieza pensada para las mujeres trabajadoras.