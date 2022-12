En tiempo récord ha pasado a ser una de las hijas de famosos más conocidas, a ser una mujer hecha a sí misma y ya ha aparecido en la lista Forbes como una de las mejores ‘influencers’ de este 2022. Sus estilismos para el día a día son una fuente de inspiración al igual que sus looks para un evento especial, por eso fichamos el último ‘outfit’ de Laura Matamoros para asistir a una boda, envuelta en un impresionante vestido de seda, estampado a mano y asimétrico de una marca española.

Y si hablamos de looks dignos de recordar, no podemos olvidar algunos de nuestros iconos de moda y belleza. A fin de cuentas, ¿quien no recuerda el vestido de encaje y transparencias que Isabel Preysler llevó a la gran fiesta de la Navidad de Moët & Chandon?, o ¿el majestuoso look de gala de Gloria Camila con un diseño de alquiler?, ¿y qué opináis del original traje de terciopelo arrugado de Eugenia Osborne? Sin duda las prescriptoras de estilo nos han dejado este año un montón de estilismos de invitada que son la mejor fuente de inspiración para todas nosotras, aunque hoy nos quedamos con el de Laura.

Ya sean bodas de mañana o tarde, o incluso para una cita importante, la sobrina de Mar Flores ha llevado un vestido que puede encajar perfectamente para cualquier evento formal. Por eso, lo hemos seleccionado como uno de los looks de invitada que más nos ha gustado últimamente.

Laura Matamoros de boda en México con un vestido estampado a mano y cortado al bies

Para asistir a la boda de unos amigos, la hija de Kiko Matamoros ha viajado hasta la Costa Careyes, que es un exclusivo complejo privado que se encuentra en Costalegre, en la costa sur de Jalisco. Laura ha destacado gracias a un diseño de la firma catalana ‘Vagary Kalon‘ en tonos amarillos, verdes y morados y con toda una silueta asimétrica, con un corte diagonal en la parte superior del cuerpo. El modelo tiene un hombro descubierto y una manga larga. La caída de la falda también es asimétrica, drapeada con una abertura en la pierna.

El vestido de invitada que ha escogido para asistir al enlace en la playa ha llamado la atención y es una apuesta llamativa pero acertada para las bodas de verano. Lo combina con un bolso de mano acolchado en color burdeos y unas sandalias de tiras en plata. Respecto al look de belleza, se queda con su melena suelta y un maquillaje muy natural para poder aguantar la humedad de la zona.

¿Quieres ver el enlace con más detalle? ¡Sigue bajando!