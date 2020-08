Laura Matamoros ha levantado polémica por lucir orgullosa el que, sin duda, es el bikini del verano. ¿Qué tendrá esta prenda rosa y de talle alto?

A lo largo de este verano os hemos hablado de qué bikinis y bañadores están más en tendencia; de aquellos que mejor sientan según qué cuerpos; y cuáles han sido los favoritos de las famosas a la hora de irse de vacaciones. Pues bien, después de nuestros varios repasos por los trajes del baño del momento, hemos llegado a la conclusión de que el bikini del verano es el de talle alto. Se los hemos visto a mil y una influencers, entre ellas Laura Matamoros y Mery Turiel y, aunque a ellas le sientan como a un guante; es cierto que es una prenda que levanta mucha (pero que mucha) polémica.

De hecho, en la última foto en bikini que subió la ex ganadora de GH VIP presumiendo de cuerpazo y de estilo; fueron muchas las personas que pusieron un comentario dejando claro que ese tipo de braguitas no eran, para nada, sus favoritas. «Es que este bikini es difícil de que quede bien a alguien»; «Ese corte no te pega»; o «Ese bikini no te queda bien porque no te hace cintura» fueron algunos de los muchos comentarios que los seguidores dejaron en su publicación de Instagram. Followers que se sentían con el derecho a opinar y que sentaron cátedra sobre la forma en la que Laura Matamoros lucía orgullosa su nueva adquisición.

Una prenda clásica reinventada

Nos sorprende soberanamente que haya tantos detractores de una prenda que lleva usándose desde casi los inicios de la moda de baño; pues los bikinis de talle alto fueron los primeros modelos de dos piezas que pudimos ver en el mercado, allá por los años 50. Sus formas nos recuerdan a la moda pin-up, ya que no era raro ver a las grandes divas de la época como Marilyn Monroe vistiendo este tipo de prendas. Ellas, luciendo sus curvas, protagonizaban los carteles publicitarios que se exhibían en las ciudades más importantes de Estados Unidos.

Su estilo retro es casi tan bonito como melancólico y es por ello por lo que ahora vuelven con más fuerza que nunca. Sin embargo, y sin querer dar la razón a la oleada de haters que acudieron como locos a la foto de Laura Matamoros, sí que es importante tener en cuenta ciertos aspectos antes de hacerse con esta prenda. Los bikinis de talle alto no son fáciles de llevar. Sientan mejor a aquellas mujeres con cinturas marcadas y caderas anchas; a los cuerpos más voluptuosos. Sea como sea, cada una es libre de vestir como quiera y eso es lo bonito de la moda: la libertad que nos ofrece. Es por ello por lo que os hemos seleccionado seis modelos de bikinis de talle alto para que triunféis este mes de agosto. Si queréis, claro.