Es la prenda de moda de esta temporada. Y Laura Escanes tiene la sobrecamisa más estilosa y con el mejor precio que puedes encontrar

Es la prenda sin discusión de esta temporada. No hay ninguna influencer o celebrity a la que no hayamos visto con una sobrecamisa como prenda estrella de su look. De Paula Echevarria a Eugenia Silva hemos podido ver toda una selección de esta prenda a medio camino entre la camisa y la cazadora, que aunque no lo parezca, es una perfecta prenda de abrigo. Laura Escanes también se ha apuntado a la moda y lo ha hecho con el mejor modelo, porque además de gustarnos su diseño el precio no puede ser mejor.

La influencer ha pasado estos días muy atareada con la mudanza de Barcelona a Madrid, donde ahora ha fijado su residencia junto a su pareja, Risto Mejide, y su hija, Roma. Su pequeña y las cuestiones relacionadas con la maternidad tienen mucho protagonismo en sus redes, pero también a su más de millón y medio de seguidores les encanta (y a nosotras también) ver todos sus looks. Por ello no hemos podido dejar de pasar por alto el que protagoniza su sobrecamisa de cuadros.

La sobrecamisa es la prenda estrella

Es la absoluta estrella de su look más informal. Una camisa de cuadros en tonos tierra, muy otoñales, de la firma Shein que tiene un precio de 19 euros. Una sobrecamisa con la que puedes hacer todo tipo de combinaciones para conseguir ese look más sporty y relajado que triunfa en estos momentos. Laura lo ha hecho con unos pantalones ciclista en negro y unas botas con cordones track en blanco, de Stradivarius.

La sobrecamisa es la prenda 10 de este otoño-invierno. Encaja con vaqueros, pantalones baggy, con shorts o sobre vestidos de punto… Y también puedes llevarla en los días más fríos porque muchas de ellas tienen incluso forros acolchados. Vas a encontrar modelos (prácticamente todos iguales, ligeramente oversize y con dos grandes bolsos delanteros, aunque la de Escanes no los tiene) en todas las firmas low cost.

El diseño de Laura Escanes nos parece inmejorable porque nos gusta tanto por su diseño como por su estupendísimo precio. ¿No estás de acuerdo?