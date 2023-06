Analizamos los looks de las invitadas a la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. ¿Quién fue la mejor vestida del enlace?

La Basilica de San Miguel, situada entre la Calle Segovia y la Calle Mayor del corazón de Madrid de los Austrias ha acogido esta tarde uno de los enlaces más esperados del año. Kiko Matamoros y Marta López Álamo se han dado el sí quiero por fin tras cuatro años y tres meses de apasionada relación. Muchísimos rostros conocidos se han dejado caer por este evento, aunque amigos y familiares cercanos a la pareja no asistieron al evento. Como era de esperar, las invitadas a la unión han lucido sus mejores galas. Te contamos todos los detalles de los mejores looks de las invitadas de la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo a continuación.

El vestido nupcial de Marta López Álamo era un diseño de Yolancris del que ya conocíamos todos los detalles, por lo que fue poca sorpresa su aparición estelar. Este diseño romántico tenía un corte sirena, mangas largas, cuello a la caja y una espalda escotada siguiendo la moda 'deep back' que tanto se estila en los últimos años. Además, remató el look para su gran día con un enorme velo con bordados y paillettes brillantes sobre tul de lo más clásico.La firma Yanes fue la encargada de diseñar sus preciosos pendientes, que remató con una alianza de su bisabuela. El diseño contaba con Eso sí, después de este gran vestido, le esperaban otros dos cambios, uno para el convite en el Hotel Ritz y otro para la fiesta que se celebró en el Oh My Club.

¿Quién fue la mejor vestida de la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo?

El rosa y el rojo fueron los dos colores predominantes en los estilismos de las invitadas. Laura Matamoros, la hija del colaborador de Sálvame, fue madrina y eligió un precioso vestido rojo de plumas de la firma Redondo Brand. El diseño contaba con volantes vaporosos y con plumas en un color ligeramente más suave que el resto del vestido.

Chelo García Cortés apostó por un traje de dos piezas. La americana tenía un estampado con motivos vegetales en un color rojo vibrante, un top lencero con encaje, pantalones blancos y sandalias con tacón muy bajo debido a su reciente operación. Eso sí, el bolso blanco de tipo sobre era un préstamo de Cristina Cifuentes.

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, lució un vestido de transparencias en tonos rojos y morados de Hanníbal Laguna con mangas abullonadas, muy vaporoso y falda larga. Además, de complemento llevó un carísimo bolso de Yves Saint Laurent.