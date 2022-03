Muchos son los compromisos que te esperan en los próximos meses de sol y querrás estar perfecta en todos ellos. Como si de un soplo de aire fresco se tratase, algunas famosas de moda ya están adelantado sus artículos favoritos de verano. Lara Álvarez es una de las primeras en ofrecernos la oportunidad de cazar antes que nadie las últimas novedades que arrasarán en los próximos meses. Nuestro primer fichaje son unas sandalias de Carmela Shoes, firma de la que es embajadora.

Si eres de las que prefiere ir cómoda, pero sofisticada, las sandalias que ya tiene en su calzador la presentadora serán tus mejores aliadas. Aparte de ser de una marca española, son diseños perfectos para el día a día. Lara, normalmente, usa zapatos de tacón altísimos para ponerse al frente de los programas que presenta, pero cuando los focos se apagan… Carmela la acompaña en sus quehaceres diarios.

La colección de sandalias de verano favoritas de Lara Álvarez ya está a la venta

Lara tiene ese ‘Je ne sais pas que’ que convierte en ‘hit’ todo lo que se pone. En varias ocasiones ha confesado no seguir las tendencias, pero sí estar al corriente de ellas. Por eso, sus sandalias favoritas son sencillas y elegantes, en tonos neutros para combinar con cada look. ¿Quién dijo que un calzado plano no es adecuado para ir sofisticada? Si por algo destacan los diseños de Carmela es por su encanto y confort. Aúna en una colección inspiradora, la artesanía y el estilo tradicional, con modernidad y moda para crear modelos atemporales y versátiles con su propio carácter personal.

Líneas puras y modernas, pieles de alta calidad y una amplia gama de tonos componen una colección que no pasará desapercibida cuando el buen tiempo comience a asomar en nuestras vidas. Si te han gustado sus características solo tienes que deslizar hacía abajo en nuestra galería, porque te las dejamos todas. Ficha tu talla ideal en la página web de la marca, entre el número 35 y 41, y reservadas en tu fondo de armario para cuando llegue el verano.

Lara sí estará en ‘Supervivientes 2022’

Telecinco ya se ha anunciado que queda muy poco para la próxima edición de ‘Supervivientes’, y Lara Álvarez sí estará entre sus presentadores como conexión desde los Cayos Cochinos. También veremos a Jorge Javier Vázquez, como conductor principal, después de que su continuidad en el formato haya dado para todo tipo de especulaciones.

No podía flatar Carlos Sobera que estará al frente de ‘Tierra de Nadie’ y este año como novedad el fichaje de Ion Aramendi. El vasco formará parte del equipo y será el encargado de ponerse al frente de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, el debate del reality que analiza todo lo que ocurre en el programa en la gala de los domingos.

Este año Jordi González no será parte del equipo de presentadores. Él mismo desveló que se está tomando un año sabático. En todo caso, todo parece indicar que el concurso de supervivencia comenzará a finales del mes de abril.