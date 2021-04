La hija influencer de Jesulín de Ubrique y Mª José Campanario ha querido tirar la casa por la ventana y ha salido a la calle con una zapatilla diferente en cada pie.

Ya lo dijimos el pasado 18 de abril, cuando cumplió la mayoría de edad: Julia Janeiro ha encontrado en la zapatilla de deporte el calzado perfecto para todos sus estilismos. ¡Está obsesionada con ellas! Y es que no hay más que echar un vistazo a su cuenta de Instagram, para darse cuenta de que ella es una fan acérrima a las sneakers. Principalmente de las de la marca Nike. Tiene un montón y suele presumir de cada par a través de la red social. Algo que no nos extraña lo más mínimo, pues este tipo de calzado va de maravilla con el estilo sporty chic que suele elegir en todos y cada uno de sus looks.

La joven, que desde que saltó a la fama al cumplir los 18 años se ha convertido en toda una influencer, pasando de tener 6.000 seguidores a principios de febrero a 171.000 en la actualidad; tiene un estilo rompedor, casual y muy actual que nos recuerda a las divas del pop y reguetón más actuales. Desenfadados y sensuales a partes iguales, sus conjuntos son tan atrevidos que no dejan indiferente a nadie. Algo que ha vuelto a demostrar con su último estilismo, en el que la hemos podido ver luciendo un look muy arriesgado que ha rematado con el calzado más llamativo. ¡Y es que ha decidido llevar una zapatilla diferente en cada pie!

Una zapatilla verde y otra roja: La locura de Julia Janeiro en su último look

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, para posar ante sus miles de followers ha elegido un conjunto sencillo pero muy efectivo formado por una camiseta sin mangas en un intenso color naranja y unos pantalones jogger oversizde de efecto piel en negro. Sin embargo, lo que más nos ha llamado la atención de todo su estilismo ha sido su calzado. Julia Janeiro ha decidido llevar en el pie derecho una zapatilla roja y en el izquierdo una verde. Una combinación de lo más arriesgada que, aunque no entendemos demasiado, tampoco nos disgusta del todo. ¡Hasta le da un toque al look!

Eso sí, no son unas sneakers cualquiera. La joven lleva, nada más y nada menos, el modelo Jordan 1 de Nike que supera los 300 euros; y que han llevado (o muy parecidas) famosas de la talla de Alba Díaz, Laura Matamoros o Blanca Romero. Unas zapatillas de caña alta, elaboradas en piel que son quizás las más clásicas y conocidas de la marca. Surgieron hace más de 30 años gracias a la colaboración entre el jugador de baloncesto Michael Jordan y la firma de material deportivo. Un hito que revolucionó el mundo del baloncesto pero también de la moda sport y que ahora Julia Janeiro se ha propuesto combinar de la forma más alocada. ¿Qué os parece?