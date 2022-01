Jesulín de Ubrique cumple 48 años y lo hace en uno de las etapas más dulces de su vida después de haber pasado un tiempo convulso tras la muerte de su padre, la situación de emergencia sanitaria y las polémicas en las que se ha visto envuelta su hija, Julia Janeiro.

A lo largo de este tiempo, la joven se ha convertido en un personaje por derecho propio de la crónica social gracias a su faceta como influencer. Gracias a que hizo pública su cuenta de Instagram, la hija de María José Campanario se ha convertido en un icono de moda a la que seguir. Sin embargo, a lo largo de estos meses, su estilo a la hora de vestir ha dado un giro de 180 grados.

Así ha evolucionado el estilo de Julia Janeiro

Al cumplir 18 años, Julia Janeiro tomó la decisión de hacer público su perfil de Instagram en donde pudimos ver su gran pasión por la moda. Gracias a esto, descubrimos el estilo rompedor y actual de la hija de Jesulín de Ubrique y su amor por los accesorios y complementos de lo más llamativo. Hace unos meses, la joven apostaba por looks desenfadados, sensuales y deportivos. En un vistazo rápido por sus redes sociales, podemos verla posar con cómodos chándales, tops y zapatillas de deporte.

En su día a día, Julia Janeiro apostaba por la sencillez y la comodidad y no dudaba en darle un roque sexy a todos y cada uno de sus estilismos gracias a sus originales escotes con prendas lenceras o vestidos. Un estilo muy parecido al de Rosalía o las hermanas Kardashian que ya ha dejado atrás.

Debido a su corta edad, la hija de María José Campanario sabe que su estilo está por definirse y por ello le ha dado un giro de 180 grados a su forma de vestirse. Sin olvidarse de ir práctica, la joven influencer está sacando su lado más sofisticado con prendas más elegantes y siguiendo todas las tendencias. En su nueva era, la hija del diestro explota también al máximo las prendas ajustadas con las que poder lucir su nueva figura.

Así dejaba atrás su faceta ‘Kardashian’

Para marcar su nuevo yo, Julia Janeiro pasaba por la peluquería hace tan solo unas semanas para decir adió a su larga melena negra. La joven se sometía a un cambio de look radical y cambiaba su corte de pelo y daba paso a una melena castaña con matices rubios y pelirrojos gracias a las mechas balayage. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no ha renunciado a su castaño natural de base y se sumaba así a un nuevo cambio de look antes de darle la bienvenida al 2022. Sin lugar a dudas, se trata de un cambio de 180 grados que le da un aspecto más juvenil, que remarca su lado más sofisticado y favorece sus facciones.