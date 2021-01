Para acudir a Late Motiv, el programa de Buenafuente, la actriz Juana Acosta se inspiró en uno de los mejores looks de Diana de Gales y nos enamoró a todos.

Que Lady Di es toda una fuente de inspiración a la hora de vestir no es ninguna novedad. Son muchas las famosas e influencers que apuestan por copiar los estilismos más acertados de la que fuera princesa de Gales y que se fijan en algunos de sus looks más icónicos para pisar las alfombras rojas de los eventos más glamurosos. En Reino Unido, Kate Middleton, la que hubiera sido su nuera, suele rendirle homenaje en las ocasiones más especiales; y en España son muchas las socialités y artistas que tiran de hemeroteca para imitar los conjuntos de la que fuera la royal más querida del mundo. La modelo Lucía Rivera, por ejemplo, ha confesado varias veces que para ella, Diana es todo un referente fashionista; y la reina Letizia en más de un acto oficial ha elegido conjuntos que bien podría haber llevado la británica en su época. Cada vez son más las celebs que apuestan por seguir los pasos de Lady Spencer y la última ha sido Juana Acosta, que ha copiado uno de sus primeros looks.

Diana de Gales, la inagotable fuente de inspiración en la que se fija Juana Acosta

Fue para acudir Late Motiv, el show de Cero orquestado por Andreu Buenafuente, donde la actriz venezolana quiso deslumbrarnos con su conjunto inspirado en Diana de Gales. Juana asistió al programa para presentar El Inconveniente; la película que protagoniza junto a Kiti Mánver que se ha convertido en todo un éxito en taquilla. Y lo hizo con un modelito que bien nos recordó a esos primeros días de Di; en los que aún se rumoreaba que comenzaba a salir con el príncipe Carlos de Inglaterra, allá por 1980.

El look al que nos referimos no es otro que el formado por una elegante chaqueta blazer de terciopelo rojo y una blusa negra anudada al cuello con lazada; que Diana de Gales llevó a la salida de su domicilio londinense y que Juana Acosta ha sabido reinventar y actualizar como nadie. La actriz, inspirándose en la que acabaría siendo la princesa de Gales y aconsejada por su fiel estilista, Freddy Alonso, optó por prendas de Elie Saab; sandalias de Jimmy Choo; y joyas de Dinh Van para replicar, casi al detalle, este acertado look de la joven royal. Una decisión de lo más acertada que desde aquí aplaudimos y que no puede gustarnos más.