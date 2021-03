La actriz y cantante, días después de haber roto su compromiso con Álex Rodríguez y volver a estar soltera, se ha enfundado en un maravilloso vestido de novia.

Esta es la historia de nunca acabar. Hace justamente una semana conocíamos la noticia que que Jennifer López y Álex Rodríguez ponían fin a su relación. La pareja comenzó su noviazgo hace poco más de cuatro años y anunciaron su compromiso hace un par; pero según fuentes cercanas a la cantante y al exjugador de béisbol estadounidense, desde hace algunas semanas ambos están haciendo vidas por separado. Sin embargo, el asunto no termina aquí. Y es que, después de que los protagonistas confesaran que estaban «trabajando algunas cosas» y que el deportista asegurase que él no estaba soltero; JLo ha aparecido en su cuenta de Instagram luciendo un increíble vestido de novia en medio de una playa de República Dominicana. ¿Qué nos querrá decir?

Si Álex Rodríguez afirma que él no está sortero; lo más lógico es pensar que, aunque la pareja esté atravesando una etapa complicada, nunca han llegado a tomar la decisión de separarse de manera oficial. Sin embargo, la foto de Jenny from the Block enfundada en un maravilloso vestido de novia en mitad de la polémica da que pensar. Y es que este movimiento de la cantante no debe ser, en absoluto, una coincidencia.

El vestido de novia de Jennifer López, una prenda ideal en mitad de la polémica

Es cierto que Jennifer López se encuentra ahora mismo rodando su nueva película, Shotgun Wedding, en la que se pone en el papel de una novia que decide casarse para evitar la vergüenza tras haber mantenido relaciones sexuales prematrimoniales. Un filme para el que, obviamente, debe vestirse de blanco. En este caso, según hemos podido ver en las fotografías que ha colgado la actriz en sus redes sociales, con un modelo de escote barco con corsé y capas y capas de finísimo tul en un tono blanco roto. Un diseño que, a pesar de estar lleno de manchas y bastante desestructurado, no puede ser más bonito. Sin duda, un vestido de novia que sirve de perfecta inspiración para aquellas que buscan casarse en los próximos meses.

No obstante, aunque JLo se encuentre sumida en este rodaje, nos resulta extraño que haya decidido subir esas fotos precisamente ahora que su compromiso con Álex Rodríguez perece pender de un hilo. ¿Se trata de una forma de acallar los rumores de separación o más bien de alimentarlos? No tenemos ni la menor idea pero, sea por el motivo sea, nos ha encantado ver a la neoyorkina lucir sus mejores galas nupciales. ¡Está guapísima!