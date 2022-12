La lista de celebrities que sienten pasión por la moda e incluso se atreven con el mundo del diseño es interminable, y algunas lo han hecho con tanto éxito que al lado de su nombre puede ir el de diseñadora con palabras mayúsculas. Es el caso de Tamara Falcó que lanzó su propia firma y ahora triunfa con las colecciones cápsulas que ha creado con Pedro del Hierro o también el de Paula Echevarría, que arrasa con la colección de fiesta que ha diseñado para Primark. Estos son solo dos ejemplos, pero podríamos seguir con muchas más. Ahora otra famosa se une a la lista creando su primera colección: Ivonne Reyes.

La actriz venezolana se ha unido a la diseñadora Virginia Abzueta, compatriota suya, aunque afincada desde hace años en Asturias, para lanzar «IR by VA», una colección cápsula pensada para todas las mujeres con la intención de que se sientan cómodas, pero sin perder el estilo.

Aunque pueda ser una sorpresa, lo cierto es que el mundo de la moda no es tan ajeno para Ivonne como podríamos pensar: «Estudié corte y confección con mi madre. No soy una fashion victim, pero me gusta la moda», aseguró en una entrevista al periódico La Nueva España durante la presentación de la colección, dentro del marco de la Pasarela Campoamor, celebrada en Oviedo.

Los diseños de Ivonne Reyes para todas las mujeres

Ivonne Reyes y Virginia Abzueta han estado tres años con la idea de crear una colección juntas hasta que ahora han podido hacerla realidad. Son unas prendas ideadas para que encajen con todo tipo de mujer, con siluetas limpias y asimetrías, pero a la vez con un toque elegante y sofisticado, para lucir también en las ocasiones más especiales. Ivonne ya ha lucido los vestidos de Virginia en algunas alfombras rojas y, a partir de ahora podrá llevar también sus propios modelos.

Pero Ivonne no es la única diseñadora de la familia, ya que su hijo, Alejandro Reyes, también ha hecho sus pinitos en la moda presentando su colección, mucho mas urbana y sport que la de su madre, y también de la mano de Virginia Abzueta.

Ivonne une así un nueva faceta a su curriculum, ya que además de actriz y presentadora, en los últimos tiempos también ha centrado su faceta profesional en el mundo de coaching y en las charlas motivacionales.

Ivonne Reyes quiere dejar atrás todos los conflictos judiciales que a lo largo de estos años ha tenido con el padre de su hijo, Pepe Navarro. Unos enfrentamientos que además de en los juzgados también han vivido en los medios de comunicación. Volcada en el trabajo y en su hijo es la mejor fórmula para pasar página y centrarse en los muchos proyectos que le ilusionan. El de diseñadora de moda es el último de ellos, con el que espera tener tanto éxito como con sus otras facetas profesionales.