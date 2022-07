Con motivo de la Cumbre de la OTAN, la Reina Letizia y las primeras damas pudieron disfrutar de un ensayo de la ópera de Nabucco de Giuseppe Verdi, que se estrena en este teatro este mismo martes 5 de julio bajo la dirección de Nicola Luisotti. Tras la visita de las acompañantes de los líderes, han sido muchos los rostros conocidos que no se han querido perder la primera función en el Teatro Real. Andrea Levy, Carmen Lomana o Isabel Preysler, entre otros famosos, desfilaban por las inmediaciones de la Plaza de Oriente con sus mejores looks para no perderse esta ópera. Los VIPS han sacado sus mejores galas para disfrutar esta famosísima obra.

Isabel Preysler, la mejor vestida de la ópera

Como viene siendo habitual, Isabel Preysler ha sido la encargada de acaparar todos los flashes por su impecable look. Junto a Mario Vargas Llosa, del que últimamente mucho se ha hablado por su marcha de la casa de Preysler, la ‘reina de corazones’ se ha enfundado en un impecable vestido de estampado floral que sirve para todo. Nunca cae en un renuncio y nunca podemos ponerle ni un ‘pero’ a cada uno de los estilismos que elige. Sabe muy bien qué prendas elegir para cada uno de sus actos y, aunque no quiere sobresalir, su estilo nato hace que brille como ninguna otra. Incluso aunque vaya a la ópera con un pantalón flare, seguro que la veríamos perfecta.

Isabel Preysler se ha decantado por un vestido midi, de manga larga, con escote en V, en un color rosa empolvado con pequeñas flores en un tono verde que combinaba a la perfección. ¿Lo más? El tejido del diseño que le sentaba como una segunda piel y tenía una gran caída que le daba un aire muy romántico y femenino. Lo ha combinado con sandalias nude y un bolso de mano a juego.