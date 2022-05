Estos pasados días han sido especialmente intensos y emotivos para la infanta Elena. Era ella la que viajaba a Sanxenxo para recibir a su padre en su regreso a España al pie de la escalerilla del avión y fundirse con él en un cariñoso abrazo. Aunque tanto la duquesa de Lugo como la infanta Cristina han viajado con bastante frecuencia a Abu Dabi en estos casi dos años que don Juan Carlos lleva fuera del país, la vuelta del rey emérito era un momento muy señalado en el que su hija mayor ha querido arroparle en todo momento.

A esto se unió la visita al Palacio de La Zarzuela, donde don Juan Carlos se reunió con su hijo y después disfrutó de un almuerzo en familia, donde también estaba Elena. Pero el cónclave familiar no le impidió disfrutar de una noche de cine, después de despedir a su padre que el lunes volvió de nuevo a su residencia en los Emiratos Árabes.

La duquesa de Lugo asistió en los cine Paz de Madrid al estreno de ‘El comensal’, la , la última película de la directora y guionista Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura entre 2009 y 2011, del gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero. La hermana del Rey Felipe VI coincidió con la gente del cine, pero también con muchos representantes del mundo de la política.

Los looks de cine de la Infanta Elena a Yolanda Díaz pasando por Soraya Sáenz de Santamaría

Fue un estreno informal, en el que no vimos trajes de gala como en otros eventos de estas características de alfombra roja. Por ello, la duquesa de Lugo, que fue recibida a la puerta del cine por la directora del filme Ángeles González-Sinde, eligió un look de calle que podría ser el mismo que llevó en el almuerzo familiar en Zarzuela. Una chaqueta bordada de flores y unas alpargatas de esparto, el calzado que nos anuncia el verano, fueron los puntos fuertes de su look.

También las políticas presentes optaron por estilismos cómodos y discretos, exceptuando a la ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de negro pero con un collar muy llamativo. En el estreno también pudimos ver a las exvicepresidentas del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, con un cómodo vestido vaquero y a Elena Salgado, con un favorecedor conjunto satinado de falda y camisa en verde.

En la alfombra roja hubo estilismo muy informales. El mejor ejemplo lo puso la actriz Silvia Alonso con mini, crop top, americana oversize y sneakers con calcetines. También vestidos más llamativos como el espectacular estampado de Luján Argüelles.

