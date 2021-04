La presentadora sabe vestirse para quitarse años de encima. Su último look es la mejor prueba… ¡Y nos encanta!

Todos los días al frente de su programa en las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana ya nos deja muy claro que su estilo es clásico y atrevido a partes iguales. Y no solo dentro de un plató de televisión, la periodista también en su día a día demuestra su gusto por los looks con ese toque diferente y muy rejuvenecedor. Junto a su marido, Juan Muñoz, acudió al tanatorio de Pedro Trapote Jr., hijo del conocido empresario Pedro Trapote donde la vimos con un look impecable y muy fácil de copiar para estos días de primavera.

La primera prenda de su estilismo es el clásico trench por encima de la rodilla, que ella llevaba también de la forma más clásica, ceñido con el cinturón. La gabardina es la prenda esencial del armario en primavera y el comodín para todos los looks de estos días. Pero no ha sido la gabardina la que nos ha llamado la atención, los ojos se nos han ido a sus originales pantalones negros flare adornados con una fila de botones delanteros dorados y a sus botas militares. El look lo completaba un bolso de mano de Prada.

Un estilismo que combina el clasicismo del trench, con unos pantalones y botas, ideales si quieres dar un toque juvenil a tu look y quitarte años pasados los 50.

Ana Rosa: el look para quitarse años

La presentadora del El programa de AR tiene absoluta devoción por los zapatos. Son su complemento estrella y en su vestidor tiene los modelos más atrevidos y originales. Para este look de día han sido unas cómodas y todoterreno botas militares de cordones y suela track (que vemos en los pies de las adolescentes y de las mujeres mayores de 60), pero tanto en la tele como en las pocas fiestas y eventos sociales a los que acude deja clara su predilección por los tacones de vértigo y los diseños con plumas, tachas, perlas… De firmas tan top como Manolo Blahnik o Valentino, pero también de otras mucho más asequibles.

Con los zapatos busca ese toque diferenciador a sus estilismos, a los que sabe sacarse mucho partido y, además, parecer más joven. A Ana Rosa Quintana la vemos con vaqueros, cazadoras de cuero, animal print, estampados pop… Le gustan mucho los escotes, aunque es menos habitual verla con minifalda.

Unos estilismos ideales para inspirar a las mujeres que ya pasados los 50 años no quieren (ni deben) renunciar al estilo más juvenil, porque ahora las fronteras de la edad y la moda se han desdibujado, y las mismas prendas y complementos las puedes encontrar en el armario de las madres y las hijas.