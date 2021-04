La modelo canaria nos ha sorprendido recolectando verduras y nos hemos enamorado totalmente de su coqueta blusa

La mayoría de las veces no es necesario un gran vestido ni un look excesivo para triunfar. En el momento en el que muchas famosas influencers (algunas de ellas a la vez comentaristas de realities televisivos) buscan los vestidos más minis y los escotes imposibles con los tacones más vertiginosos (y sus correspondientes plataformas) para triunfar, otras solo necesitan unos simples vaqueros y un blusa para conseguir el look que todas queremos llevar. Es el caso de Helen Lindes, siempre impecable y discreta, que nos ha enamorado con su último estilismo.

La modelo nos «ha llevado al huerto» en el sentido literal y también en el figurado. Aprovechando ya los estupendos días soleados de primavera, se ha puesto manos a la obra mostrándonos una de sus facetas desconocidas (la de cantante es otra con la que también nos ha impresionado estos días pasados): «Maravilloso día de primavera!! Perfecto para recolectar algunas verduras del huerto… cuál es vuestra verdura favorita??», preguntaba a sus más de 350 mil seguidores. Y es que la top canaria ha destinado un hueco de su jardín para hacer un pequeño huerto y plantar algunas de sus verduras preferidas.

La mejor blusa para la primavera y el verano

Pero Helen no ha cogido lo primero que ha encontrado en su armario para mancharse las manos de tierra, al contrario, ha llevado un look primaveral que es puro estilo. Ha elegido un conjunto cómodo y básico, pero muy especial y tendencia absoluta, de clara inspiración boho. La prenda central de su estilismo es una preciosa blusa crop top con estampado de flores en diferentes tonos de rosa y blanco, con manga larga acampanadas y botonadura central en la parte delantera. Es un diseño de la firma Maggie Sweet, concretamente el modelo Nica Blouse, que pertenece a la colección «Gypsy Raphsody» primavera verano 2021 y tiene un precio de 49,95 euros.

Helen combinó la blusa con unos vaqueros mom fit en azul lavado y un cinturón de cuero con detalles metálicos al estilo roquero. En los pies nos ha dejado entrever unos botines beige de estilo cowboy, también perfectos. Un look muy sencillo, que no nos puede gustar más, y que es un uniforme ideal para estos días primaverales.

El buen tiempo y los días de sol han llegado para quedarse (aunque las tormentas también sean típicas de esta época) y ya está aquí el momento de sacar los vestidos ligeros estampados, pero también las coquetas blusas como la de la modelo, que encajan tan bien con los jeans como con faldas largas de estilo hippie. De hecho, la propia firma combina el crop top que lleva Helen con una falda larga asimétrica rematada en volante en el mismo estampado, que forma un look boho, tan estupendo para la calle como para ir a recolectar tomates y convertirte en la agricultora más chic.