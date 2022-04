“El mejor color del mundo es aquel que te favorezca”, decía Coco Chanel. Una afirmación que ha recogido Rosa Benito. Con la Semana Santa y la rutina instalada en nuestras vidas, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ sube su apuesta y arrasa con un look colorido y perfecto para subir el ánimo y seguir las tendencias de la temporada. Y es que este año la primavera se llena de color.

Rosa Benito tiene la chaqueta más optimista de la semana

Esta vez, la ex mujer de Amador Mohedano ha apostado por una chaqueta efecto piel corta con botones metalizados y bolsillos delanteros en color rosa fucsia a conjunto con unos pantalones estampados. ¿El resultado? Un estilismo apto para el día a día ¡y muy juvenil! Nos ha mostrado este conjunto en su perfil de Instagram y la verdad es que no podría gustarnos más y sabemos que no tardará en agotarse. Por eso, si quieres hacerte con un outfit como el suyo, añádelo a la cesta lo más rápido posible.

Muchos han sido los seguidores de la televisiva que se han interesado por su conjunto y le han preguntado la procedencia y a estas alturas sabemos bien que una de sus firmas de confianza es Koker. Es la firma con sello español de moda femenina que se ha convertido en poco tiempo en la marca preferida de los rostros más populares de la televisión y, también, del mundo Instagram.

La excuñada de la tonadillera Rocío Jurado, desde el principio, es consumidora fiel de la empresa y madrina de muchas de sus tiendas. La chaqueta, que solamente cuenta con la talla M y L, cuesta 29,99 euros. Un básico muy económico y perfecto para la temporada de entretiempo.

Chaqueta de diva y camiseta feminista: Rosa tiene la mejor combinación

La televisiva ha completado el conjunto con una prenda única, pero esta vez no lo decimos solo porque es ideal para lucir con todos nuestros jeans o con cualquier otro tipo de pantalón, sino porque está inspirada en la mujer y tiene un potente mensaje: ‘we are every woman’ (‘somos todas las mujeres’). Un lema lleno de feminismo con el que ha vuelto a abanderar, como siempre, el movimiento a favor de la mujer.

Una prenda muy especial que además incluye tul en el bajo y que aunque es talla única, se adapta perfectamente de la XS a la L. Es de la misma firma que la chaqueta.

66 años derrochando estilo

Si por algo ha destacado Rosa desde que empezó a salir en televisión de manera más popular, es por su acertada forma de vestir. Siempre refinada, al día con las últimas tendencias y acorde a su edad y al momento, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que su armario es uno de los más deseados por tener conjuntos increíbles y sin gastarse mucho dinero.