La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido hacer un guiño a su compañera a través de su estilismo horas antes de su gran día.

Han sido unos días complicados para el clan Pantoja. El fallecimiento de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, hizo que la boda entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez estuviese a punto de cancelarse. No obstante, y después de mucho recapacitar, la colaboradora de Sálvame decidió mantener la fecha de su gran día y celebrar su gran boda este próximo fin de semana en La Graciosa; tal y como estaba previsto desde hace ya varios meses. Y hasta allí se ha desplazado esta mañana de jueves su gran amiga y compañera de programa Belén Esteban, que no ha querido perderse este día tan especial por nada del mundo. Lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, viajando en avión. Y, antes incluso de despegar, ha querido hacer un guiño a su amiga en este momento tan esperado.

La princesa del pueblo patria ha hecho un guiño a Anabel Pantoja días antes de su boda. Ha sido a través de su estilismo. Y es que la colaboradora, apostando por la más absoluta comodidad para ir de aeropuerto en aeropuerto, ha elegido una prenda diseñada por la sobrina de Isabel Pantoja y su ya marido (se casaron hace unos días por lo civil). Una sudadera que la pareja ha llevado en multitud de ocasiones y que, sin lugar a dudas, resulta perfecta para un trayecto en avión. Hablamos, cómo no, de una de las piezas que los tortolitos crearon en colaboración con Marcallao, la escuela de surf que triunfa gracias a su tienda de ropa.

La sudadera de Belén Esteban, el guiño perfecto a Anabel Pantoja y Omar Sánchez horas antes de su gran día

La marca que firma la sudadera, Marcallao, grita Anabel Pantoja en cada una de sus prendas y sus diseños; pues son tan ponibles como apetecibles. Especialmente en la sudadera Alegría, el modelo que Belén Esteban ha decidido llevar en el aeropuerto. Una pieza en color negro que en su momento costaba 32 euros y que ahora, lamentablemente, no se encuentra disponible en la web de la marca. Menos mal que la madrileña consiguió hacerse con ella antes de que se agotase.

Y es que, si lugar a dudas, se trata de la prenda perfecta para hacer un largo viaje, pero también para mostrar su apoyo en un día tan importante para su amiga. Es un diseño suyo, recibe el nombre de Alegría (algo que no debe faltar en una boda) y tiene un corazón dibujado, símbolo indiscutible del amor. ¿Se puede pedir más? Nosotras creemos que no.